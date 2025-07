Robin van Persie neemt stelling in: 'Absoluut niet het moment om te vertrekken'

Robin van Persie wil niet meewerken aan een vertrek van bij Feyenoord. De rechtsbuiten wordt in verband gebracht met Benfica, maar Van Persie acht het moment niet rijp voor een transfer.

Hadj Moussa lijkt na een seizoen bij Feyenoord alweer aan een vertrek te denken. De Rotterdammers namen hem afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro over van het Belgische Patro Eisden. In De Kuip ontwikkelde de linkspoot zich razendsnel en hij wist met regelmaat uit te blinken in het shirt van Feyenoord.

Zijn ontwikkeling is ook bij Benfica opgevallen. De Portugese topclub zou namelijk eerder deze week tot een persoonlijk akkoord met hem zijn gekomen, al lijken de onderhandelingen met Feyenoord te zijn bekoeld.

“Voor Hadj Moussa vind ik het absoluut niet het juiste moment om te vertrekken. In principe blijft hij, want hij heeft nog een contract tot 2029”, zegt Van Persie tegen ESPN. “Het is logisch dat er interesse is, maar wij willen onze beste spelers behouden.”

Ook een andere vleugelaanvaller, Igor Paixão, blijft bij Feyenoord als het aan de trainer ligt. Na het (voorlopige) afhaken van Olympique Marseille heeft Leeds United al twee biedingen neergelegd. “Ik weet niet of er nog iets gaat gebeuren, dat hangt van andere clubs en de situatie af. Ik wil heel graag dat hij blijft.”

Het vertrek van Dávid Hancko naar Atlético Madrid bleek niet tegen te houden. “Wij gunnen hem die stap, hij heeft het verdiend”, aldus Van Persie, die geen geheim maakt van zijn grote wens wat betreft inkomende transfers. “We zoeken nog een linkercentrale verdediger. We hebben duidelijk wat voor type we zoeken. Hopelijk vinden we die snel.” Onlangs verwelkomde Feyenoord al linksback Jordan Bos, spits Casper Tengstedt en centrale verdediger Tsuyoshi Watanabe.