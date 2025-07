Quinten Timber ergert zich: 'Hoe kan het dat dit uitkomt als dat niet eens waar is?'

Feyenoord is met in gesprek over zijn contract, dat vertelt Robin van Persie tegenover Rijnmond. Mocht de aanvoerder - diens contract nog één jaar doorloopt - verlengen, wordt een transfervrij vertrek afgewend. Timber reageert zelf ook op de situatie.

“De club is in gesprek met Quinten en zijn management”, maakt Van Persie duidelijk tegenover Rijnmond. De trainer krijgt vervolgens de vraag wanneer hij duidelijkheid wil hebben van zijn aanvoerder. “In principe heb ik die duidelijkheid, want hij heeft nog een contract van één jaar. Dat is duidelijk, dat zijn de feiten. Vanuit het oogpunt van de club en het oogpunt van Quinten, zou het heel mooi zijn als hij gaat verlengen.”

De oefenmeester vervolgt: “Daarover binnenkort meer, maar vanuit mijn oogpunt blijft Quinten gewoon.” Van Persie denkt daarnaast dat zijn aanvoerder deze zomer niet vertrekt uit Rotterdam: “Ik ga er zeker vanuit dat hij dit seizoen bij ons speelt”, zegt de Feyenoord-trainer.

Onlangs meldde Voetbal International dat Timber nog geen interesse heeft in een contractverlenging bij Feyenoord. “Voor Paixão komt de belangstelling op gang en Timber wil zijn contract, dat volgend daar afloopt, vooralsnog niet verlengen”, viel er op 13 juli te lezen.

Timber hekelt berichtgeving over contractsituatie

Timber heeft zich vrijdag tegenover ESPN persoonlijk uitgelaten over zijn contractsituatie. De aanvoerder baalt van de berichten die er over hem worden geschreven. "Er wordt gezegd dat ik niet bij wil tekenen, dan denk ik: ‘hoe kan het dat dit uitkomt als dat niet eens waar is’", begint hij.

"Er wordt veel gezegd en geschreven. Het is prima. Ik krijg veel waardering van de supporters. Dat heb ik altijd gevoeld. Zo lang ik hier ben, geef ik honderd procent. Er is een reden waarom ik speler ben en waarom ik een zaakwaarnemer heb. Mijn vertrouwen zit bij mijn zaakwaarnemer", vervolgt Timber.

"Er zijn gesprekken gaande met Feyenoord. Daar staan meerdere partijen in. Zo makkelijk is het niet. Ik ben superblij bij Feyenoord. Elke dag draag ik dit shirt met trots", geeft hij vervolgens toe.