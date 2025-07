Feyenoord-fans krijgen nu al grote domper voor Europees seizoen 2025/26

Vak Z zal ook in het komende Europese seizoen gesloten blijven in De Kuip. Afgelopen seizoen konden Feyenoord-fans niet plaatsnemen in het betreffende vak, maar die maatregel wordt doorgezet door de Rotterdammers. Dat blijkt uit de berichtgeving rondom de ticketverkoop van het Champions League-duel tegen Fenerbahçe.

Vak Z is de tribune die, vanaf de Olympiatribune, het dichtst op het speelveld staat. Feyenoord kiest ervoor om geen tickets te verkopen voor Vak Z in het komende Europese seizoen. Deze maatregel komt voort uit sancties die de Rotterdammers eerder opgelegd krijgen na incidenten rondom het vak.

Door het sluiten van Vak Z loopt Feyenoord tonnen aan inkomsten mis, aangezien het vak plaats biedt aan drieduizend supporters. Tijdens wedstrijden in de VriendenLoterij Eredivisie is de tribune wél gewoon geopend.

Feyenoord opent het nieuwe Europese seizoen op woensdag 6 augustus (21.00 uur) met de thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe. De return vindt plaats op dinsdag 12 augustus in Turkije, waar er om 19.00 uur afgetrapt zal worden. De winnaar van het duel gaat door naar de play-offs, waarin een ticket voor de competitiefase van de Champions League klaarligt. De ploeg die verliest, mag zich komend seizoen melden in het hoofdtoernooi van de Europa League.