Van ‘t Kuipje naar De Kuip: Feyenoord presenteert Bos als nieuwe linksback

is de nieuwe linksback van Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De Australiër met Nederlandse roots komt over van KVC Westerlo en gaat de concurrentiestrijd aan met Gijs Smal. Bos heeft een contract getekend tot medio 2029. Net als Casper Tengstedt sluit ook Bos pas na het trainingskamp aan bij de selectie van Feyenoord.

Feyenoord moest zich deze zomer versterken met een linksback, aangezien Gijs Smal de enige voor die positie was in de selectie. Quilindschy Hartman was vertrokken naar Burnley, terwijl Hugo Bueno na een huurperiode terugkeerde naar Wolverhampton Wanderers. De Rotterdammers leken zich te gaan versterken met Bjorn Meijer van Club Brugge, maar besloten hiervan af te zien. Er werd namelijk getwijfeld of de jeugdinternational op korte termijn voldoende inzetbaar zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft Feyenoord Bos binnengehaald als alternatief voor die positie. Volgens De Telegraaf en Het Nieuwsblad maken de Rotterdammers een bedrag van circa vijf miljoen euro over naar België. De 22-jarige Bos had nog een contract tot medio 2027 in ‘t Kuipje, maar maakt nu dus de stap naar De Kuip.

Bos, die een Nederlandse vader heeft, doorliep zijn jeugdopleiding bij Melbourne City, waar hij ook doorbrak in het betaald voetbal. In de zomer van 2023 haalde Westerlo hem voor een bedrag van 1,3 miljoen euro naar Europa. In totaal speelde de negentienvoudig Australisch international 46 wedstrijden voor de Belgische middenmoter. Daarin was hij zeven keer trefzeker en leverde hij ook vier assists.

Bos groeide op met Feyenoord

Hoewel Bos werd geboren in Australië, heeft hij van kinds af aan via zijn vader veel meegekregen van Feyenoord. “Het shirt heb ik al talloze dagen om m’n schouders gehad”, zegt de verdediger op de clubwebsite. “Dus je kunt stellen dat ik toch wel deels ben grootgebracht met Feyenoord. Dat was altijd ver weg, letterlijk en figuurlijk. Dat ik hier nu sta en speler ben, is in dat opzicht natuurlijk ongelooflijk. Ik weet hoe De Kuip kan zijn en nu mag ik het als speler écht gaan ervaren. Prachtig.”

