Feyenoord maakt miljoenenbedrag over naar Westerlo voor Bos

(22) gaat de overstap van KVC Westerlo naar Feyenoord maken, zo weten De Telegraaf en Het Nieuwsblad. Zodra de linksback zijn medische keuring heeft doorstaan, zal hij voor een bedrag van circa vijf miljoen euro naar De Kuip vertrekken.

Feyenoord heeft momenteel met Gijs Smal slechts een linksback in de selectie. Quilindschy Hartman maakte deze zomer de overstap naar Burnley, terwijl Hugo Bueno na een huurperiode terugkeerde naar Wolverhampton Wanderers. De Rotterdammers leken aan de haal te gaan met Bjorn Meijer van Club Brugge, maar besloten hiervan af te zien. Er werd namelijk getwijfeld of de jeugdinternational op korte termijn voldoende inzetbaar zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

Vorige week werd duidelijk dat Bos in beeld was bij Feyenoord. Dinsdagavond werd al duidelijk dat de Australiër, die een Nederlandse vader heeft, tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Feyenoord. Voor hoeveel jaar de back gaat tekenen, is vooralsnog niet duidelijk. Een overeenkomst tussen beide clubs lag toen in de lijn der verwachting.

Volgens de kranten is de deal een dag later beklonken. Feyenoord gaat een bedrag van zo’n vijf miljoen euro overmaken naar Westerlo, waarna Bos de overstap van ‘t Kuipje naar De Kuip maakt. Alleen de medische keuring scheidt de verdediger nog van een stap naar de Eredivisie. Bos speelde tot dusver 46 duels voor Westerlo, waarin hij zeven keer scoorde en vier assists gaf.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Timber schiet gigantisch in de lach na antwoord Smal op Kids Persconferentie 🔗

👉 Feyenoord bereikt akkoord over Paixão: dit bedrag ontvangen de Rotterdammers 🔗

👉 'Feyenoord komt na blessure Beelen opnieuw uit bij voormalig target' 🔗