'Feyenoord komt na blessure Beelen opnieuw uit bij voormalig target'

Feyenoord klopt binnen afzienbare tijd mogelijk weer opnieuw aan bij KAA Gent voor . Feyenoord Transfermarkt meldt op X dat er intern wordt verwacht dat er een 'nieuwe, concrete toenadering' voor de Japanse verdediger wordt gedaan.

Feyenoord was in mei al bezig met Watanabe, die op dat moment de tweede zomeraanwinst na Sem Steijn leek te worden. De Rotterdamse club trok echter de stekker uit de onderhandelingen omdat KAA Gent te veel geld zou vragen voor de 28-jarige Japanner. "Vorig jaar kon Watanabe naar Bologna. Die wilden er ook geen tien miljoen voor betalen. De restwaarde is er natuurlijk niet, want over drie jaar is hij al dertig”, sprak clubwatcher Martijn Krabbendam destijds.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijk keert Feyenoord nu alsnog terug voor Watanabe. Dit heeft alles te maken met de blessure van Thomas Beelen. De centrale verdediger liep in het oefenduel met KAA Gent een zware beenblessure op na een ongelukkig moment met Hélio Varela. Beelen moest diezelfde dag nog onder het mes.

Door de blessure van Beelen ga Feyenoord opzoek naar een vervanger en zijn ze naar verluidt bereid om met een verhoogd bod bij Gent aan te kloppen. "Intern verwacht men nieuwe, concrete toenadering voor Tsuyoshi Watanabe", schrijft Feyenoord Transfermarkt op X. Feyenoord greep deze transferzomer al naast enkele defensieve targets. Zo verkoos Yarek Gasiorowski PSV boven de Rotterdammers, terwijl target Valentín Gómez op weg is naar Real Betis.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord-fans ergeren zich kapot aan één speler: 'Kan echt niet meer' 🔗

👉 Feyenoord reageert direct op absentie Paixão 🔗

👉 Totaal onbegrip over Feyenoord-transfer: 'Carrièrekansen verkeken' 🔗