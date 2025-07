'Feyenoord had interesse, maar toen mijn zaakwaarnemers over PSV begonnen...'

werd deze zomer ook begeerd door Feyenoord, maar koos voor een toekomst bij PSV. Voor 9,5 miljoen euro kwam de centrumverdediger over van Valencia. In gesprek met ESPN legt de Spanjaard uit waarom hij voor PSV koos.

De twintigjarige Gasiorowski noemt het ‘een droom’ om bij ‘zo’n grote club’ te spelen. “Ik ben er heel blij mee”, zegt hij. “Als je grote dromen hebt, wil je steeds stappen maken en het hoogste bereiken. Een club die de afgelopen twee jaar kampioen is geworden en in de Champions League speelt is top.”

Gasiorowski speelde vorig seizoen vijftien competitiewedstrijden voor Valencia, waarvan negen als basisspeler. “Bij Valencia had ik het gevoel dat ik stilstond en geen stappen zette. En toen wilde PSV mij hebben en wilde ik hier graag heen om verder te groeien.”

Dat het weer wat onstuimiger is dan in Spanje, deert de jongeling niet. “Ik hou ervan om in de kou en de regen te voetballen. Ik weet niet of ik in Spanje te veel aan de zon gewend ben geraakt, maar die hitte is echt verschrikkelijk. Ik heb regen altijd lekker gevonden.”

Gasiorowski kon Hancko opvolgen

Aan het begin van de transferperiode werd Gasiorowski nog in verband gebracht met Feyenoord, dat enkele biedingen gedaan zou hebben. Hij werd gezien als geschikte opvolger van Dávid Hancko. Gasiorowski beaamt dat Feyenoord in de race was, maar koos ervoor om als opvolger van Olivier Boscagli naar Eindhoven te gaan.

“Er waren ook andere clubs, zoals Feyenoord. Maar zoals ik al zei: als zo’n grote club als deze je wil hebben, is het moeilijk om nee te zeggen”, geeft hij aan. “Ik heb me er zelf niet zo met die gesprekken bemoeid, dat deden mijn zaakwaarnemers. Maar ze hebben me wel verteld dat Feyenoord interesse had. Maar toen ze over PSV begonnen, kon ik geen nee zeggen.”

Gasiorowski heeft zijn eerste minuten voor PSV er al op zitten: op zaterdag 12 juli debuteerde hij in de vriendschappelijke wedstrijd tegen SV Elversberg (3-1 zege). Zijn optreden kon trainer Peter Bosz wel bekoren. “Hij is rustig aan de bal, raakt niet snel in paniek. Met zijn lengte kan hij ook koppen. Ik denk dat we er een goeie aan hebben”, zei Bosz.

