Bosz: 'Hij kan nóg beter worden, een van de besten in Nederland op zijn positie'

Peter Bosz ziet in ‘een uitstekende opvolger’ van Noa Lang. PSV versterkte zich vrijdag officieel met de linksbuiten, die overkwam van AZ. Volgens Bosz heeft Van Bommel de potentie om een van de beste linksbuitens van Nederland te worden.

Zaterdag speelde Van Bommel nog niet mee in de oefenwedstrijd tegen het Duitse SV Elversberg (3-1 zege). Vanaf de zijlijn keek Noa Lang toe. Zijn transfer naar Napoli is nog niet voltooid en Bosz zegt lachend dat het 'ook prima' zou zijn als hij bij PSV blijft. Maar de trainer is blij dat PSV snel handelde door met Van Bommel alvast een vervanger vast te leggen.

Artikel gaat verder onder video

“We denken dat hij een uitstekende opvolger is van Noa”, wordt Bosz geciteerd door ESPN. “Het is een jongen met heel veel potentie, die ondanks zijn jonge leeftijd al behoorlijk wat ervaring op Eredivisie-niveau heeft. Wij denken dat hij nog beter kan worden en dan heb je een van de betere linksbuitens van Nederland naar je toe kunnen halen.”

Debuut van Yarek Gasiorowski

Ook een andere aanwinst valt al in de smaak. Yarek Gasiorowski, die zijn officieuze debuut maakte nadat hij voor 9,5 miljoen euro overkwam van Valencia, kon Bosz wel bekoren. “Hij is rustig aan de bal, raakt niet snel in paniek. Met zijn lengte kan hij ook koppen. Ik denk dat we er een goeie aan hebben.”

De trainer laat zich ook uit over het vertrek van Malik Tillman naar Bayer Leverkusen. “Hij is niet alleen een hele goede voetballer, want dat heeft iedereen kunnen zien, maar ook een erg goed mens. Het was een fijne speler om mee te werken.”

Tot slot heeft Bosz ook een korte update over de blessure van Sergiño Dest. De vleugelverdediger moest zich na zo’n twintig minuten laten vervangen. “Ik begreep in de rust van de dokter dat het hopelijk meevalt, maar ik heb hem nog niet gesproken.”

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Ultimatum PSV voor De Jong bekend 🔗

👉 Maaskant linkt transfer Gasiorowski naar PSV aan Huijsen 🔗

👉 Kassa rinkelt bij Ajax door transfer van Noa Lang 🔗