Drama voor PSV: basisspeler valt geblesseerd uit in oefenduel

heeft zich in de oefenwedstrijd tussen PSV en SV Elversberg zaterdagochtend vroegtijdig moeten laten wisselen. De vleugelverdediger ging er na zo’n twintig minuten bij zitten en liet zich vervangen wegens een ogenschijnlijke blessure aan zijn bovenbeen of lies.

PSV speelt zaterdagochtend op De Herdgang een oefenwedstrijd tegen SV Elversberg, actief op het tweede Duitse niveau. Peter Bosz had besloten om enkele grote namen aan het duel te laten beginnen, waaronder Jerdy Schouten, Guus Til en Dest. De Amerikaan stond afgelopen week ook al een helft op het veld in de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis, wat ook zaterdag het plan was.

Artikel gaat verder onder video

Dest heeft de rust van het duel met Elversberg echter niet gehaald. Na twintig minuten ging de rechtsback namelijk op het gras zitten, waarna hij zich liet behandelen aan zijn lies of bovenbeen. Niet veel later besloot de 24-jarige rechtspoot de strijd te staken. Over de ernst van de blessure van Dest is nog niets bekend.

Tweede blessure bij PSV in oefenduel

Het is alweer de tweede keer in de voorbereiding dat Bosz een potentiële basisklant ziet uitvallen met een blessure. Vorige week ging aanwinst Nick Olij tijdens zijn officieuze debuut al binnen tien minuten van het veld. Hoewel die blessure mee lijkt te vallen, kwam het duel van zaterdag nog te vroeg voor de sluitpost.

Talenten bezorgen PSV de zege

PSV zou het oefenduel met Elversberg, dat twee keer zestig minuten duurde, uiteindelijk met 3-1 winnen. Kort na het uitvallen van Dest maakte Tai Abed de openingsgoal van de wedstrijd, waarna de bezoekers weer langszij kwamen. Esmir Bajraktarevic maakte voor de rust de 2-1 vanaf de stip. Het slotakkoord was voor Isaac Babadi.

