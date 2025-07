PSV spot naast Van Bommel en Smit nóg een AZ-speler als versterking

is de volgende speler van AZ die op de radar van PSV is verschenen. De 25-jarige middenvelder is bij de Eindhovense club in beeld als opvolger van .

De transfer van Tillman van PSV naar Bayer Leverkusen is officieel nog niet rond, maar alles wijst erop dat de Amerikaanse middenvelder zijn loopbaan voortzet bij de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen. PSV zoekt zodoende al naarstig naar een opvolger.

LEES OOK: PSV richt vizier op spits met één interland voor Frankrijk

Vorige week werd bekend dat PSV ‘informeel’ bij AZ heeft geïnformeerd naar Kees Smit, maar de negentienjarige middenvelder financieel niet haalbaar is voor de Eindhovenaren. Mogelijk is een andere middenvelder van AZ dat wél: Mijnans.

PSV heeft Mijnans zelf al gepolst voor een transfer, maar meldde zich nog niet officieel bij AZ. Dat nieuws wordt zaterdagavond gebracht door Mounir Bouallin van SoccerNews en bevestigd door Jeroen Kapteijns van De Telegraaf en Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

LEES OOK: Kassa rinkelt bij Ajax door transfer van Noa Lang

Bouallin benadrukt echter dat AZ niet happig zal zijn om Mijnans aan PSV te verkopen. “Volgens de geluiden rondom de Alkmaarse club valt er te praten over een mogelijke transfer van Van Bommel, maar of dat ook voor Mijnans geldt lijkt zwaar te betwijfelen”, klinkt het. Bouallin noemt naast Mijnans ook Gustavo Hamer van Sheffield United als een van de opties om Tillman op te volgen bij PSV.

