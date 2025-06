PSV zwaait Oranje-international uit: 'Veel succes in de toekomst'

PSV heeft bevestigd dat de club gaat verlaten. Het was al langer bekend dat de Eindhovenaren de optie tot koop op de linkervleugelverdediger niet zou lichten.

Afgelopen winter nam PSV afscheid van de linksbacks Matteo Dams en Fredrik Oppegard. Technisch directeur Earnest Stewart kwam na mislukte pogingen bij Anass Salah-Eddine en Souffian El Karouani uiteindelijk uit bij Malacia. De linksback werd voor een half jaar gehoord van Manchester United, met een optie tot koop.

Een groot succes werd het verblijf van de voormalig Feyenoorder bij PSV niet. De 25-jarige Malacia kwam tot negen duels in de Eredivisie, voornamelijk als invaller. In de Champions League kwam de Oranje-international tot drie wedstrijden. Het was al een tijdje bekend dat PSV de optie tot koop op Malacia niet zou lichten. "Bedankt en veel succes in de toekomst, Tyrell", aldus de Eindhovenaren via de clubkanalen.

Malacia is niet de enige speler die PSV deze week uitzwaait. De Eindhovenaren hebben ook bevestigd dat Rick Karsdorp na één seizoen de deur achter zich dicht trekt in het Philips Stadion. De rechtsback kwam transfervrij over van AS Roma en tekende een contract voor één seizoen, met de optie voor nog een jaar. Deze optie wordt niet gelicht. Verder nam PSV deze week nog officieel afscheid van Olivier Boscagli.

Bedankt en veel succes in de toekomst, Tyrell 🫶 pic.twitter.com/B7SUBx4zbY — PSV (@PSV) June 29, 2025

