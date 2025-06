Bosz staat voor hels dilemma bij PSV

Peter Bosz staat voor een flink dilemma bij PSV. De succestrainer kan zijn contract dat volgend jaar afloopt verlengen, maar hij heeft ook de ambitie om bondscoach te worden, stelt ESPN. Het huidige contract van Ronald Koeman bij Oranje loopt ook komende zomer af.

Bosz werd in de zomer van 2023 aangesteld als trainer van PSV. Met de Eindhovenaren slaagde hij erin om twee landstitels achter elkaar te winnen, waardoor de clubleiding erg tevreden is over de samenwerking. Op dit moment is de oefenmeester 61 jaar oud en heeft hij nog een contract voor een seizoen.

Tijdens de huldiging van PSV sprak technisch directeur Earnest Stewart de wens uit het contract van Bosz open te breken en te verlengen. “We hebben ongelofelijk veel vertrouwen in Peter en de manier waarop hij leiding geeft aan onze groep. Wij zouden zeker openstaan voor een langer verblijf”, gaf de bestuurder destijds aan. Volgens ESPN heeft Bosz al zijn ambities op clubniveau inmiddels waargemaakt, maar hoopt hij wel ooit nog bondscoach van Oranje te mogen worden.

Dat is waar het dilemma van Bosz dan ook over gaat. Het contract van Koeman bij de KNVB loopt namelijk eveneens komende zomer af, na het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Op dit moment lijkt het erop dat de bond na het toernooi afscheid gaat nemen van de huidige keuzeheer, wat de deur opent voor Bosz om zijn droom waar te maken. Dat is wel eenvoudiger als zijn contract op dat moment afloopt, waardoor de trainer dus voor een dilemma komt te staan.

