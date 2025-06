PSV ziet transferwaarde ondanks landstitel dalen: Joey Veerman grootste oorzaak

PSV stevende af op een teleurstellend seizoen zonder prijzen, maar door een eindsprint legden de Eindhovenaren alsnog beslag op de landstitel. De sterkhouders stonden op, maar van diezelfde spelers is het nog maar de vraag hoeveel er ook volgend jaar in het Philips Stadion actief zijn. Een groot aantal spelers beschikken over een aflopend contract en ondanks het landskampioenschap daalde de Estimated Transfer Value (ETV) van zelfs drastisch in de laatste update van FootballTransfers.

Door een dramatische tweede seizoenshelft leek het seizoen van PSV als een nachtkaars uit te gaan. De Eindhovense club bleef echter tegen het einde maar winnen, terwijl concurrent Ajax punt na punt liet liggen. Tijdens de laatste speelronde stond PSV zodoende met één punt voorsprong op de eerste plaats en door een overwinning op Sparta Rotterdam (3-1) werd de landstitel definitief binnengesleept.

Contractperikelen hebben een negatief effect

Artikel gaat verder onder video

Het succes van de tweede landstitel onder Peter Bosz heeft echter weinig effect gehad op de marktwaarden van de selectie van PSV. Dit heeft alles te maken met de contracten van diverse sterkhouders uit de Eindhovense formatie. Walter Benítez , Olivier Boscagli , Ivan Perisic en Luuk de Jong hebben allen een aflopende verbintenis en dit zorgt ervoor dat hun ETV zakt of gelijk blijft. Benítez en De Jong zagen hun marktwaarden dalen met 200.000 euro en 1 miljoen euro, terwijl die van Boscagli en Perisic gelijk bleven.

Grootste daler is Joey Veerman

Een andere speler die er negatief uitspringt, is Veerman . De middenvelder is sinds zijn komst een belangrijke schakel bij PSV, waar hij ook dit seizoen zich met name tegen het einde van het seizoen liet gelden. Veerman kwam in totaal veertig keer in actie afgelopen jaar en hoewel hij slechts één keer trefzeker was, liet hij zich wel zien met liefst twaalf assists. De prestaties van Veerman had echter geen effect op zijn marktwaarde.

Waar Veerman in februari nog een ETV van 36,7 miljoen euro vertegenwoordigde, is hij nu nog slechts 25,3 miljoen euro waard. Dit ondanks dat zijn contract in november 2024 nog tot medio 2028 werd verlengd. De waardedaling van Veerman heeft ook een groot effect gehad op de totale selectiewaarde van PSV. De totale ETV van de Eindhovense selectie daalde van 337,2 miljoen euro naar 330 miljoen euro. Hierdoor is het gat met Feyenoord wat betreft totale selectiewaarde een stuk kleiner geworden.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 ‘PSV wil Nederlander uit Serie A terughalen naar Eredivisie’🔗

👉 ‘Ten Hag wil PSV’er ophalen in Eindhoven’🔗

👉 PSV neemt na zes jaar afscheid van basiskracht 🔗

👉 PSV-onderhandelingen verlopen moeizaam: 'Vraag en aanbod ver uit elkaar'🔗

👉 ‘Feyenoord doet bod op verdediger die eerder aan PSV werd gelinkt’🔗