Het loopt nog niet bij PSV in de uitwedstrijd van zondagmiddag tegen FC Utrecht, dat halverwege met 1-0 leidt.

PSV speelde een slordige eerste helft in Stadion Galgenwaard en kijkt halverwege tegen een 1-0 achterstand aan. De openingstreffer werd na een halfuur voetballen gemaakt door Mike van der Hoorn: de centrumverdediger van FC Utrecht kopte in het strafschopgebied hard raak na een voorzet van Siebe Horemans.

Veerman was in de eerste helft één van de zwakste schakels aan de kant van PSV. De normaliter zo balvaste middenvelder completeerde slechts 75 procent van zijn in totaal 32 verstuurde passes; alleen Ricardo Pepi en Ivan Perisic noteerden bij PSV een lager slagingspercentage in de eerste 45 minuten.

In de blessuretijd van de eerste helft schold Veerman ploeggenoot Man de huid vol, nadat de Roemeense buitenspeler zich op de rand van het strafschopgebied van FC Utrecht van de bal liet zetten. Man leidde daarmee een potentieel gevaarlijke counter van FC Utrecht in. Veerman stelde uiteindelijk orde op zaken voor PSV, maar was overduidelijk niet blij met Man.

Te zien was hoe Veerman verwijtend naar Man keek en richting zijn ploeggenoot schreeuwde. Veerman leek daarbij ‘F*cking h*ll, man’ te roepen.