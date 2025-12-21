Live voetbal 6

Joey Veerman ontploft en gaat tekeer tegen PSV-ploeggenoot Dennis Man

Joey Veerman PSV FC Utrecht
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
21 december 2025, 13:19   Bijgewerkt: 13:33

Het loopt nog niet bij PSV in de uitwedstrijd van zondagmiddag tegen FC Utrecht, dat halverwege met 1-0 leidt. Joey Veerman liet zijn frustraties op slag van rust de vrije loop, na balverlies van ploeggenoot Dennis Man.

Volg FC Utrecht - PSV hier in ons liveblog!

PSV speelde een slordige eerste helft in Stadion Galgenwaard en kijkt halverwege tegen een 1-0 achterstand aan. De openingstreffer werd na een halfuur voetballen gemaakt door Mike van der Hoorn: de centrumverdediger van FC Utrecht kopte in het strafschopgebied hard raak na een voorzet van Siebe Horemans.

Artikel gaat verder onder video

Veerman was in de eerste helft één van de zwakste schakels aan de kant van PSV. De normaliter zo balvaste middenvelder completeerde slechts 75 procent van zijn in totaal 32 verstuurde passes; alleen Ricardo Pepi en Ivan Perisic noteerden bij PSV een lager slagingspercentage in de eerste 45 minuten.

In de blessuretijd van de eerste helft schold Veerman ploeggenoot Man de huid vol, nadat de Roemeense buitenspeler zich op de rand van het strafschopgebied van FC Utrecht van de bal liet zetten. Man leidde daarmee een potentieel gevaarlijke counter van FC Utrecht in. Veerman stelde uiteindelijk orde op zaken voor PSV, maar was overduidelijk niet blij met Man.

Te zien was hoe Veerman verwijtend naar Man keek en richting zijn ploeggenoot schreeuwde. Veerman leek daarbij ‘F*cking h*ll, man’ te roepen.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-middenvelder Joey Veerman

'Veerman-transfer toch opeens weer onzeker, Szymanski en van drugshandel verdachte president spelen cruciale rol'

  • Gisteren, 14:30
  • Gisteren, 14:30
Tygo Land als reservespeler van FC Groningen

Tygo Land baalt van reserverol in Groningen: 'Wil gewoon spelen'

  • Gisteren, 08:25
  • Gisteren, 08:25
NEC Sano

Vindt PSV opvolger Veerman bij NEC? 'Kodai Sano aangeboden in Eindhoven'

  • vr 19 december, 18:36
  • 19 dec. 18:36
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
15
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel