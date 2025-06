‘PSV wil Nederlander uit Serie A terughalen naar Eredivisie’

PSV heeft volgens de Italiaanse journalist Lorenzo Lepore interesse om terug naar de Eredivisie te halen. De Eindhovenaren zouden de aanvaller in eerste instantie willen huren en daarbij een behoorlijk hoge optie tot koop in het contract willen vastleggen.

Noslin speelde in Nederland bij veel verschillende teams in de jeugd, waaronder de opleidingen van FC Den Bosch, de gedeelde jeugdopleiding van Heracles Almelo en FC Twente en de opleiding van TOP Oss. Voor Fortuna Sittard speelde hij zijn eerste professionele wedstrijden. Sterker nog, in 2,5 seizoenen Eredivisie maakte de Amsterdammer genoeg indruk op Hellas Verona om een transfer naar de Serie A af te dwingen.

Noa Lang flirt met buitenlandse grootmacht

Artikel gaat verder onder video

Al na een halfjaar in Verona met vijf goals en vier assists volgde alweer de volgende stap omhoog. Begin dit seizoen haalde Lazio Noslin naar de Italiaanse (sub)top voor een bedrag van bijna zestien miljoen euro. Het afgelopen seizoen speelde Noslin liefst 39 wedstrijden voor de club, maar kwam hij tot slechts zes doelpunten en drie assists.

Inmiddels lijkt zich alweer een nieuwe stap aan te dienen voor Noslin. Althans, dat meldt Lepore. PSV zou interesse hebben om de Nederlander voor een jaar te huren en een afkoopclausule van twaalf tot dertien miljoen euro in het contract op te laten nemen. PSV en Lazio zijn volgens de journalist met elkaar in gesprek. Ook Noslins ploeggenoot Loum Tchaouna wordt al enige tijd aan PSV gelinkt.

Esclusiva: il #PSV è interessato a Noslin. La #Lazio valuta l’olandese 15-16 milioni di euro, mentre il club olandese vorrebbe impostare l’operazione con un prestito con diritto di riscatto fissato a 12-13 milioni.



Parti in contatto. pic.twitter.com/ZreDtZCpmA — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) June 14, 2025

