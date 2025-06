Noa Lang flirt met buitenlandse grootmacht

doet weinig moeite om de geruchten over een zomers vertrek bij PSV de kop in te drukken. Op social media circuleert een video waarin de aanvaller van PSV en het Nederlands elftal flirt met een transfer naar Olympique Marseille.

Lang speelde afgelopen dinsdag met het Nederlands elftal zijn laatste wedstrijd van het seizoen. De linksbuiten deed als invaller de gehele tweede helft mee in het WK-kwalificatieduel van Oranje met Malta (8-0 overwinning).

Artikel gaat verder onder video

Lang vertrok vervolgens naar Marokko voor zijn vakantie. In Marrakesh werd hij door een supporter van Olympique Marseille geconfronteerd met de geruchten over een transfer naar de Franse grootmacht. Het doorgaans goed ingevoerde L'Équipe meldde woensdag dat PSV met l’OM in gesprek is over een zomerse transfer van Lang naar Zuid-Frankrijk.

LEES OOK: Noa Lang vernedert Nick Olij voor het oog van de camera: ‘Irritante gozer, man’

Lang deed vervolgens weinig moeite om de transfergeruchten de kop in te drukken en riep de fan ‘allez l’OM’ toe, oftewel ‘kom op l’OM’. Daarnaast maakte hij met zijn handen en vingers een gebaar waar de Franse muziekartiest Julien Mari, beter bekend als Jul, om bekend staat.

Mon poto viens de m'envoyer ça de Marrakech.

On peut dire qu'il va venir ou pas ?#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/tXMO5JbWaE — CLH (@lOranaidAlger) June 12, 2025

Noa Lang maakt handgebaar van Franse rapper Jul

In de video is te zien hoe Lang met zijn handen en vingers het handelsmerk van de Franse rapper Jul uitbeeldt. Jul is een van de succesvolste rappers van Frankrijk en heeft op het moment van schrijven maandelijks 9,7 miljoen Spotify-luisteraars. Eind april trok Jul een recordaantal fans naar zijn concert in het Stade de France in Parijs: 97.816 in totaal. Nooit eerder trok een concert zoveel toeschouwers in Frankrijk.

Jul werd geboren in Marseille en staat bekend als een fervent Olympique Marseille-supporter. Het gebaar dat Lang met zijn handen en vingers maakte, is het handelsmerk van Jul: met de handen en vingers worden de drie letters van de artiestennaam van de rapper uitgebeeld.

© Imago

➡️ Meer PSV nieuws

👉 'PSV bereikt akkoord met Lazio-aanvaller en onderhandelt over forse optie tot koop' 🔗

👉 ED onthult 'meest gewilde' spelers van PSV: 'Club heeft fors prijskaartje op hun hoofd gezet' 🔗

👉 Barcelona praat met speler van PSV over transfer 🔗

👉 Opvallende contractverlenging bij PSV plotseling 'niet uitgesloten' 🔗

👉 'Bournemouth heeft 24 miljoen euro over voor PSV'er' 🔗