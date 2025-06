L'Équipe onthult veel lagere vraagprijs PSV voor Marseille-target Noa Lang

PSV is in gesprek met Olympique Marseille over een transfer van , zo meldt de gezaghebbende Franse sportkrant L'Équipe. De Eindhovenaren zouden een bedrag van twintig miljoen euro verlangen voor de aanvaller, die gisteren (dinsdag) nog trefzeker was voor het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta (8-0).

Marseille eindigde afgelopen seizoen als nummer twee van de Franse Ligue 1, met negentien punten achterstand op landskampioen Paris Saint-Germain. De club, getraind door voormalig Brighton & Hove Albion-manager Roberto De Zerbi, wil de selectie komende zomer flink versterken, zo schrijft L'Équipe. Zo zijn voor de verdediging onder meer Aymeric Laporte (Al-Nassr) en Nayef Aguerd (West Ham United) in beeld, hoopt L'OM middenvelder Ismaël Bennacer nog een jaar te kunnen huren van AC Milan én wil de club twee buitenspelers toevoegen aan de selectie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang vernedert Nick Olij voor het oog van de camera: ‘Irritante gozer, man’

Voor die laatste posities waren meerdere Eredivisie-spelers in beeld. Zo gooide Marseille een lijntje uit naar Ivan Perisic, wiens PSV-contract deze zomer afloopt en die dus transfervrij over te nemen is. De salariseisen van de Kroaat zouden echter te gortig zijn, bovendien staat Perisic inmiddels óók in de warme belangstelling van FC Barcelona. Ook de naam Igor Paixão is in Marseille gevallen, maar de Braziliaan ligt bij Feyenoord nog langdurig vast (tot medio 2029) en de Rotterdammers zouden een té hoog bedrag verlangen voor de steraanvaller. L'OM zou een openingsbod van 20 miljoen euro bij Feyenoord hebben neergelegd, dat door Dennis te Kloese resoluut van tafel zou zijn geveegd, zo meldde De Telegraaf vorige week al.

LEES OOK: Feyenoord veegt eerste bod op Igor Paixão van tafel

Blijft over Lang, die ook al enige tijd aan Marseille gelinkt wordt. Volgens L'Équipe hebben er inmiddels inleidende gesprekken tussen PSV en Marseille plaatsgevonden. PSV zou een vraagprijs van twintig miljoen euro hanteren voor Lang, die twee jaar geleden voor 12,5 miljoen euro overkwam van Club Brugge en in Eindhoven nog vastligt tot medio 2028. Van Lang is bekend dat hij deze zomer openstaat voor een vertrek, waaraan PSV ook mee zou willen werken. De berichtgeving van de Franse krant staat sluit niet aan op die van het Eindhovens Dagblad, waarin clubwatcher Rik Elfrink vorige week nog schreef dat PSV een richtprijs van minimaal dertig miljoen euro zou hebben gecommuniceerd richting Langs zaakwaarnemer Ali Dursun.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 PSV shopt in Rotterdam en heeft eerste zomerse versterking binnen 🔗

👉 'PSV wil Maxi Oyedele overnemen, speler heeft afkoopsom van zes miljoen' 🔗

👉 PSV seint journalisten na berichtgeving uit Israël meteen in 🔗

👉 PSV spot geschikte opvolger van Boscagli in Amerikaanse MLS 🔗

👉 Volop interesse voor Noa Lang: PSV geeft zaakwaarnemer Ali Dursun richtprijs mee 🔗