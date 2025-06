PSV krijgt dramatisch nieuws uit Spanje

staat daadwerkelijk in de belangstelling van FC Barcelona, zo melden Spaanse media waaronder Mundo Deportivo. De Kroatische routinier maakte afgelopen seizoen een geweldige indruk bij PSV, dat zijn aflopende contract dan ook dolgraag zou verlengen maar met Barcelona een meer dan geduchte concurrent krijgt in de strijd om zijn handtekening.

PSV verraste in september 2024 door de toen 35-jarige Perisic transfervrij naar Eindhoven te halen. De aanvaller ontpopte zich razendsnel tot een zeer gewaardeerde kracht in het elftal van trainer Peter Bosz, waarbij zijn leeftijd hem nauwelijks leek te deren. Uiteindelijk speelde Perisic in alle competitie 39 wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor zestien doelpunten en elf assists. Deze interlandperiode was hij in de WK-kwalificatieduels met Gibraltar (0-7 winst) en Tsjechië (5-1 winst) bovendien telkens goed voor een doelpunt namens Kroatië.

Perisic tekende een eenjarig contract in Eindhoven en is derhalve momenteel transfervrij op te pikken. De gesprekken tussen PSV en de Kroaat over een nieuwe verbintenis lopen al langer en leken de goede kant op te gaan, helemaal toen de aanvaller een aanbieding van Olympique Marseille naast zich neerlegde. Enkel belangstelling van een absolute topclub als Barcelona of Real Madrid zou een contractverlenging van Perisic bij PSV nog in de weg kunnen staan, zo meldde het Eindhovens Dagblad vorige week. Clubwatcher Rik Elfrink van diezelfde krant wist zaterdag echter te melden dat Barcelona, de regerend kampioen van Spanje, daadwerkelijk contact met het kamp-Perisic zou hebben gezocht.

Mundo Deportivo bevestigt de interesse van Barcelona in Perisic. Trainer Hansi Flick zou een groot voorstander zijn van de komst van de Kroaat, met wie hij in zijn periode bij Bayern München de Champions League won. Perisic "staat er goed op bij de trainer van Barcelona vanwege zijn veelzijdigheid en ervaring", zo schrijft de krant. De Duitser wil inzetten op een mix van ervaring en jeugd, waarbij de kans om Perisic gratis in te lijven helemaal mooi meegenomen zou zijn voor het financieel nog altijd geplaagde Barça. Perisic zelf zou eveneens openstaan voor de overstap naar Catalonië. "Zijn salariseisen zouden geen obstakel zijn, aangezien de speler prioriteit geeft aan spelen op het hoogste niveau om in de best mogelijke conditie aan te komen op het WK van 2026", aldus Mundo Deportivo.

