ED onthult 'meest gewilde' spelers van PSV: 'Club heeft fors prijskaartje op hun hoofd gezet'

en zijn de meest gewilde spelers van PSV, aldus het Eindhovens Dagblad. De krant verwacht echter niet dat het tweetal komende zomer zal vertrekken uit Eindhoven. De club wil Tillman en Saibari namelijk 'absoluut niet verkopen'.

Technisch directeur Earnest Stewart is na het kampioenschap van PSV alweer druk bezig om de selectie voor komend seizoen op orde te krijgen. Zo werkt de club momenteel al diverse inkomende transfers. De komst van Nick Olij is een kwestie van tijd en daar blijft het niet bij, want ook Daniel Peretz en Nobel Mendy moeten op korte termijn worden afgerond.

Verder jaagt de club nog op een opvolger van Olivier Boscagli en moet er nog een extra linksback bijkomen. Op aanvallend gebied is de club bezig met Loum Tchaouna, die volgens het ED nog altijd geldt als 'een van de droomkandidaten' van PSV. Eerder vandaag wist het Italiaanse Corriere dello Sport te melden dat de Franse aanvaller zijn jawoord al heeft gegeven aan de Eindhovenaren en dat de clubs nu onderhandelen over de transfer. PSV zet in op huur met een verplichte optie tot koop.

Daarnaast wordt er ook druk getrokken aan spelers van PSV, zo is er veel speculatie over Noa Lang en wordt Johan Bakayoko gelinkt aan het Engelse Bournemouth. Toch zijn zij niet de meest begeerde PSV'er uit de selectie van trainer Peter Bosz. Dat zijn namelijk Tillman en Saibari, verklapt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Een verkoop van het tweetal is echter onbespreekbaar, zo klinkt het. "De club wil hen absoluut niet verkopen en heeft een fors prijskaartje op hun hoofd gezet. De biedingen voor hen moeten enorm zijn, wil PSV gaan nadenken over verkoop. De krant doet geen uitspraken over geïnteresseerde clubs of biedingen. Tillman ligt bij PSV nog vast tot medio 2028, terwijl Saibari een verbintenis heeft tot de zomer van 2029.

