Noa Lang krijgt omhelzing van Ajax-icoon: ‘Ik houd van je’

Tijdens de training van het Nederlands elftal is Sjaak Swart aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Tijdens een ontmoeting met omhelzen de heren elkaar en zegt Swart zelfs dat hij van Lang houdt.

Er is hooggeëerd publiek aanwezig bij de training van het Nederlands elftal op donderdag. Vele oud-internationals, waaronder Swart, zijn naar Zeist gekomen om de Oranje-sterren te bewonderen. Swart is duidelijk voor de camera’s van de NOS, als gevraagd wordt waar hij op gaat letten: “Wie er écht wat kan!”

LEES OOK: ‘Deur bij PSV is niet dicht voor Depay’

Artikel gaat verder onder video

In de video is te zien hoe Swart Lang ontmoet. De PSV’er rent op de Ajax-legende af en omhelst hem. Lang vraagt hoe het met Swart is, maar krijgt ‘ik houd van je’, te horen. Ook vraagt de aanvaller of Mister Ajax boos op hem is, maar hij krijgt enkel het antwoord: ‘topper’.

Swart schudt ook de hand van Memphis Depay en wordt omhelst door Ronald Koeman. De bondscoach plaagt de 86-jarige Swart. “Ik heb je een berichtje gestuurd, maar jij bent niet zo snel met antwoorden hè?” Later vertelt de 31-voudige international hoe hij het Nederlands elftal voor zich ziet: “Nederland moet aanvallend voetbal spelen. Zoals wat Paris Saint-Germain gedaan heeft. Maar Ronald gaat ze aanpakken, dat weet ik zeker.”

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Gullit stelt één voorwaarde: 'Dan kunnen we wereldkampioen worden'🔗

👉 John van Zweden haalt genadeloos uit naar Ronald Koeman: ‘Zal die ‘effe’ gek zijn’ 🔗

👉 Koeman vlak voor interlandperiode tot tranen geroerd 🔗

👉 Memphis Depay publiekelijk terechtgewezen: 'Stop met dit soort sneue stoerdoenerij' 🔗

👉 'Details Oranje WK 2026 lekken uit: Nike kiest voor drie verschillende kleuren' 🔗