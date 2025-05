John van Zweden haalt genadeloos uit naar Ronald Koeman: ‘Zal die ‘effe’ gek zijn’

John van Zweden, ondernemer en tussen 2003 tot 2016 mede-eigenaar van voetbalclub Swansea City, is van mening dat een uitnodiging had verdiend van bondscoach Ronald Koeman voor de WK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal met Finland en Malta. Dat schrijft hij op Instagram.

Steijn beleefde met 31 doelpunten en 8 assists in 48 officiële wedstrijden een uitstekend seizoen bij FC Twente. De 23-jarige aanvallende middenvelder werd afgelopen maandag uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie en zei al meermaals te hopen op een uitnodiging voor Oranje.

Artikel gaat verder onder video

Koeman heeft Steijn, per 1 juli 2025 speler van Feyenoord, echter niet nodig voor de aankomende WK-kwalificatieduels Oranje met Finland en Malta. Die keuze van de bondscoach wordt niet begrepen door Van Zweden, die op Instagram een afbeelding plaatst van Steijn in het shirt van zijn oude club ADO Den Haag en flink uithaalt naar Koeman.

“Je maakt 24 doelpunten geeft 7 keer een assist (in de Eredivisie, red.), je bent topscorer in de Eredivisie en je wordt ook nog eens uitgeroepen tot beste speler in de Eredivisie. En dan hebben we in Nederland een bondscoach die je niet eens selecteert voor Oranje”, schrijft Van Zweden, die net als Steijn een Hagenees is. De flamboyante zakenman eindigt met een sneer naar Koeman: “Zal die effe gek zijn.”

Van Zweden krijgt in de commentsectie bijval van Vito Wormgoor, voormalig verdediger van Ajax, ADO Den Haag en De Graafschap en tegenwoordig in de Derde Divisie actief bij DOVO Veenendaal. “Precies dat!!”, schrijft Wormgoor.

Koeman zei in maart bij Studio Voetbal dat Steijn wel op zijn radar staat. “We hebben er wel over nagedacht, hebben Sem ook een aantal wedstrijden bekeken. Dat heeft ook te maken met concurrentie op die positie, maar hij heeft meerdere grote kwaliteiten. Met name in de zestien, het afwerken. Hij maakt natuurlijk veel goals. Maar ik wist dat ik deze vraag zou krijgen, dus ik heb vanmiddag wel met extra ogen gekeken. Hij speelt natuurlijk ook heel diep als aanvallende middenvelder, in balbezit speelt hij bijna als tweede spits. Het is wel een type speler dat bij Oranje zou passen, maar de concurrentie, met Justin Kluivert, Xavi Simons en Teun Koopmeiners, dat zijn allemaal spelers die nog even een streepje voor hebben”, zei de bondscoach toen.

Vind jij dat Sem Steijn een kans moet krijgen in Oranje? Laden... 75% Ja, absoluut! 9.8% Nee, nog niet. 14.6% Misschien, maar later. 0.6% Anders, namelijk... 164 stemmen

