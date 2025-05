Bergwijn beschuldigt Koeman van glasharde leugen

Ronald Koeman heeft geen contact gehad met de zaakwaarnemer van . Dat vertelt de buitenspeler in Matchday van Broederliefde. In aanloop naar de Nations League-ontmoetingen met Spanje onthulde de keuzeheer dat hij een belletje heeft gehad van Ali Dursun, maar de voormalig Ajax-aanvaller weerspreekt dit.

Bergwijn en Koeman hebben al sinds september vorig jaar een conflict met elkaar. Dit gebeurde nadat de buitenspeler een transfer afrondde van Ajax naar het Saudische Al-Ittihad. De bondscoach stelde toen dat de deur voor Bergwijn bij het Nederlands elftal 'in principe dicht' is.

LEES OOK: Bergwijn blaast vete met Koeman nieuw leven in

Artikel gaat verder onder video

De 27-jarige rechtspoot was niet te spreken over deze uitlatingen van Koeman en haalde vervolgens in De Telegraaf keihard naar hem uit. "Als hij me had gebeld of op een andere manier interesse had getoond, dan had hij mijn kant van het verhaal kunnen horen. Hoe kun je zulke dingen zeggen zonder me te hebben gesproken? Ik heb het altijd een eer gevonden om voor Oranje uit te komen. Maar onder deze bondscoach wil ik dat niet meer. Met iemand die me bewust zo neerzet in de media ben ik klaar", toonde Bergwijn zich kritisch.

In aanloop naar de Nations League-tweeluik tegen Spanje liet Koeman weten dat hij contact heeft gehad met de zaakwaarnemer van Bergwijn. "Zijn zaakwaarnemer heeft me gebeld. Die vroeg mij of er eventueel nog (een oproep in zit, red.) Ik zei: dan moet hij toch de telefoon pakken", aldus de keuzeheer op een vraag van Oranje-watcher Martijn Krabbendam.

LEES OOK: Openhartige Bergwijn blikt terug op aanvoerderschap bij Ajax

Bergwijn ontkracht belletje zaakwaarnemer met Koeman

Volgens Bergwijn heeft dat telefoontje helemaal niet plaatsgevonden. "Mijn zaakwaarnemer heeft helemaal niet gebeld naar hem om te peilen hoe hij naar een eventuele terugkeer keek”, aldus de aanvaller in Matchday. “Mijn agent weet hoe ik erin sta. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd en ik sta daar achter. Ik vind niet dat ik fout zit in deze situatie. Het is goed zo, wat mij betreft. Ik zit goed hier. Wie weet wat er in de toekomst kan gebeuren, maar ik ga niemand bellen, man.”

Ondanks alles wat er is gebeurd, respecteert Bergwijn Koeman nog altijd wel. "Ik ben ook geen klein kind. No hard feelings. Ik heb geen hekel aan hem en waardeer het nog steeds dat hij mij mijn debuut heeft gegund. Ik heb nog steeds respect voor hem. Maar dit (de uitlatingen van Koeman na zijn transfer naar Saudi-Arabië, red.) kon ook anders, begrijp je?”, besluit hij.

