Openhartige Bergwijn blikt terug op aanvoerderschap bij Ajax

geeft in gesprek met CONVO Talkshow toe het moeilijk te hebben gehad met het aanvoerderschap bij Ajax. De vleugelaanvaller werd door toenmalig trainer Maurice Steijn gevraagd om Dusan Tadic op te volgen als captain.

Bergwijn maakte afgelopen zomer op de slotdag van de tranferperiode de overstap van Ajax naar het Saudische Al-Ittihad. Daarmee kwam er voor de 27-jarige buitenspeler een einde aan iets meer dan twee jaar bij de Amsterdamse club, die minstens 21 miljoen euro overhield aan het vertrek van de Amsterdammer.

Daarmee nam Ajax afscheid van de aanvaller die het seizoen ervoor nog de aanvoerder was van Ajax. Bij CONVO blikt Bergwijn terug op het moment dat hij de vraag kreeg om de bande te dragen. "Ik ben toen gevraagd om aanvoerder te worden. Sowieso een eer. We waren op trainingskamp in Duitsland en Maurice (Steijn red.) kwam naar me toe. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Hij zag mij als zijn aanvoerder en vroeg me of ik dat wilde zijn. Alleen diep in mezelf, zag ik mezelf al niet als aanvoerder."

Desondanks kon Bergwijn het verzoek van Steijn niet weigeren. "Ik wil mezelf kunnen zijn, maar je gaat geen 'nee' zeggen. Niemand anders wilde aanvoerder zijn of kon je die band geven. Ik had nog een connectie met de jongens van Amsterdam, dat was ook de reden. Ik nam hem uiteindelijk gewoon en dan komt alles wel echt op jou aan. Voor mij was het ook wel moeilijk", geeft de aanvaller toe.

Bergwijn vond het moeilijk om politiek correct te zijn

Er waren diverse aspecten van het aanvoerderschap die Bergwijn niet zag zitten. Vooral het geven van interviews zag hij niet zitten, omdat hij daar eigen zeggen niet van houdt. "Ik zeg gewoon wat ik denk. Recht is recht, krom is krom. Ik moest vaak politiek correct zijn en ik vond dat moeilijk. Ik wil me gewoon kunnen uiten. In het veld ook, als het niet loopt. Soms kan je nog iets dom doen, maar als je die band draagt, dan wordt er anders naar je gekeken."

Kritiek reden voor Bergwijn om te vertrekken

Bergwijn kreeg na het ontvangen van de aanvoerdersband flink wat hoon over zich heen. Uiteindelijk heeft alle kritiek ervoor gezorgd dat de aanvaller vertrok uit Nederland. "Voor mij was het ook moeilijk, want op een gegeven moment was het alleen maar Bergwijn dit, Bergwijn dat. Ook als we verloren, Bergwijn dit. Als ik niet speelde: Bergwijn is geblesseerd, daarom dit. Op een gegeven moment dacht ik toen ook: voor mij is het gewoon beter om te vertrekken", besluit hij.

