Uitgekotste Ajax-speler krijgt plotseling gigantisch compliment van Danny Koevermans

Danny Koevermans heeft in de aanloop naar de ontmoeting tussen FC Utrecht en Ajax bijzonder lovende woorden gesproken over . De Deense rechtsback maakte in de zomer van 2023 de overstap vanuit zijn thuisland naar Amsterdam, maar beleefde een rampzalig eerste seizoen bij Ajax. Hij heeft zich echter uitstekend herpakt en is dit seizoen een van de revelaties in de ploeg van trainer Francesco Farioli. Volgens Koevermans is Gaaei zelfs ‘een belangrijke factor’ in het mogelijk aanstaande kampioenschap van de Amsterdammers.

Gaaei had dit seizoen het een en ander recht te zetten. De Deense vleugelverdediger beleefde een belabberd eerste jaar in Amsterdamse dienst. Zo werd hij onder meer in De Klassieker tegen Feyenoord in september 2023 al in de eerste helft naar de kant gehaald, nadat hij zich in de aanloop naar de openingstreffer van Santiago Giménez kinderlijk eenvoudig van de bal had laten zetten en niet veel later de bal zomaar in de voeten van de Mexicaan schoof, die vervolgens zijn tweede van de middag kon maken. Een paar maanden later werd Gaaei opnieuw al vóór de rust naar de kant gehaald, ditmaal op bezoek bij AZ.

Het huwelijk tussen Ajax en Gaaei leek zich te beperken tot één seizoen, maar hij kreeg van Farioli een nieuwe kans en die heeft hij met beide handen aangegrepen. De Deen heeft een belangrijke rol (gehad) in het succes van de Amsterdammers. Zo schoot hij in augustus de beslissende strafschop binnen tegen Panathinaikos in de voorronde van de Europa League, was hij in december op schitterende wijze trefzeker tegen FC Utrecht en verzorgde hij in februari tegen Feyenoord de assist voor de winnende treffer van Kenneth Taylor. Daarmee beleefde Gaaei zijn ultieme revanche tegen de Rotterdammers. In maart hielp Gaaei Ajax met een rake schuiver aan een punt tegen AZ.

Veel complimenten voor Gaaei

Koevermans is lovend over de wijze waarop Gaaei zich dit seizoen presenteert. “Het is ook wel fijn voor die jongen. Zeker vorige week als je al zo begint aan de wedstrijd, straalt dat vertrouwen uit”, zo doelt Koevermans in de voorbeschouwing op ESPN op een actie van Gaaei in de openingsfase van het uitduel met Willem II. De Deen gaf in de derde minuut al een fraaie crosspass over de breedte van het veld, zo op de borst van Mika Godts. “Maar hij is aan de rechterkant gewoon een zekerheidje. En dan moet ik zeggen dat hij het vorige week in combinatie met Traoré erg goed deed, dat was gewoon een goed tandempje. Maar Gaaei is zó fit, maakt zoveel dieptemeters en is in aanvallend opzicht gewoon een heel goede speler. Hij heeft een vroege voorzet, een strakke voorzet. Hij heeft vorige week veel voorzetten gegeven.”

Die werden door zijn ploeggenoten niet allemaal op waarde geschat, anders had Gaaei nog veel meer assists op zijn naam kunnen hebben staan, zo denkt Koevermans. “Soms zijn de spitsen er ook gewoon niet als hij die ballen heeft. Hij maakt diepteloopjes. Ik vind dat Gaaei gewoon een hele goede indruk maakt. Hij is ook beslissend geweest dit seizoen”, doelt de oud-spits van onder meer AZ en PSV op het doelpunt van Gaaei tegen de Alkmaarders én natuurlijk zijn assist in De Klassieker tegen Feyenoord. “Geweldige goal tegen AZ, ook weer met Traoré. En dit is uiteindelijk het hoogtepunt van het jaar. Als je zo’n assist kun geven op zo’n moment, dan denk ik dat Gaaei, ondanks het feit dat Rensch in het begin wat meer speelde, tot nu toe op een heel goed seizoen kan terugkijken en dat hij echt een hele belangrijke factor is dadelijk in het behaalde kampioenschap”, zo besloot Koevermans.

Gaaei zag Devyne Rensch in januari verkassen naar AS Roma en is sindsdien de eerste keus op de rechtsbackpositie. De 22-jarige Deen speelde dit seizoen tot op heden 36 wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en vier assists. Gaaei heeft ook op bezoek bij FC Utrecht een basisplaats. Die wedstrijd begint zondagmiddag om 12.15 uur en is hier live te volgen.

