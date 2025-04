John van 't Schip komt met een héél ander geluid over Ajax

Francesco Farioli is weliswaar hard op weg om Ajax tijdens zijn eerste seizoen in Nederland meteen de landstitel te bezorgen, maar al maanden klinkt er kritiek op zijn manier van voetballen. De Italiaan opereert vanuit de controle en schroomt niet om zijn ploeg te laten inzakken in wedstrijden tegen ‘kleinere’ clubs. John van ’t Schip ziet de huidige koploper van de Eredivisie daarentegen ‘bij vlagen gewoon goed voetballen’. Volgens de voormalig interim-trainer heeft Farioli van Ajax niet alleen een ‘vechtmachine’ gemaakt, maar is het spel aan de bal ook in orde.

Ajax verbaasde na het afgelopen seizoen vriend en vijand door Farioli aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan was voor veel mensen in Nederland een onbekende uit de voetbalwereld. Hij had OGC Nice weliswaar naar een knappe eindklassering geloodst in Frankrijk, maar deed dat zeker niet met attractief en aanvallend voetbal. Velen vroegen zich dan ook af of Farioli de juiste persoon was om Ajax weer op het juiste spoor te krijgen, ook omdat hij nog niet heel veel ervaring had als hoofdtrainer. Farioli heeft echter een aanzienlijk aandeel in de wederopstanding van Ajax, die mogelijk leidt tot de eerste landstitel sinds 2022.

Farioli is in feite de opvolger van Van ’t Schip, die in oktober 2023 werd aangesteld als interim-trainer na het vertrek van Maurice Steijn. De voorganger van Farioli spreekt vol lof over het huidige Ajax. Volgens Van ’t Schip, die inmiddels een paar maanden werkzaam is als bondscoach van Armenië, hebben de Amsterdammers er een goed aan gedaan om Farioli zijn eigen staf te laten samenstellen. “Ik had dat natuurlijk niet. Ik had één assistent mee”, zo vertelt hij in gesprek met Ajax Showtime. “En werkte verder met de staf die was samengesteld door Mislintat. Farioli heeft nu zeven stafleden meegenomen. Daar heeft Ajax een belangrijke stap mee gezet, dat hebben ze goed gedaan. Je hebt nu Kroes, Beuker en een trainersstaf van zeven mensen. Dan vorm je een blok. Dat stralen ze ook uit en dat doen ze goed. Dat was vorig jaar wel anders.”

Van ’t Schip ziet Ajax ‘gewoon’ goed voetballen

Van ’t Schip ziet dat Farioli en zijn stafleden een ‘goede vechtersmachine’ hebben neergezet. “Er wordt bij vlagen ook gewoon goed gevoetbald. Iedereen zegt wel: het is geen Ajax-voetbal. Maar je moet wel weten waar je vandaan komt. Als je ziet waar ze vandaan komen, wat ze nu presteren en ook de groei van een aantal jongens…”, zo zegt de voormalig trainer van Ajax. Van ’t Schip ziet dat spelers als Josip Sutalo en Anton Gaaei zich na een rampzalig eerste seizoen in Nederland steeds beter op hun gemak zijn gaan voelen. Hij is tevens lovend over Kenneth Taylor. “Hij maakte vorig jaar al stappen en heeft dat dit jaar doorgezet. Dat is allemaal enorm knap.” Taylor speelde dit seizoen al 47 wedstrijden voor Ajax. Daarin was hij vijftien keer trefzeker en leverde hij zes assists.

Taylor speelt daarmee een hoofdrol in het mogelijke aanstaande kampioenschap van Ajax. De Amsterdammers hebben, met nog slechts vijf speelronden voor de boeg, negen punten meer dan PSV. Van ’t Schip erkent dat Ajax ook ‘weleens’ geluk heeft gehad. Volgens de oud-speler van de recordkampioen helpt het bovendien mee dat de concurrenten dit seizoen veel punten hebben laten liggen, een stuk meer dan vorig jaar. “Zij zijn in vergelijking gewoon minder geworden. AZ is heel jong, bij Feyenoord is het zonder Slot onrustig en FC Twente is ook veel wisselvalliger. Dat komt ook doordat ze allemaal ver zijn gekomen in Europa. Daar heeft Ajax heel stabiel en rustig van geprofiteerd.” Het Europese seizoen van Ajax begon overigens al in juli. De Amsterdammers reikten uiteindelijk tot de achtste finales van de Europa League, evenals AZ. FC Twente was na de tussenronde klaar, PSV en Feyenoord strandden in de Champions League in de achtste finales.

‘Ajax de verdiende kampioen’

Van ’t Schip heeft Ajax vooral ‘keihard zien werken en iedereen maar laten lullen’. “Ze hebben op de juiste momenten de goede resultaten behaald. PSV heeft het gewoon echt laten liggen en Ajax is de stabielste en meeste constante ploeg van dit seizoen”, die volgens Van ’t Schip dus ook wel degelijk goed voetbal heeft laten zien. “Je kunt niet bovenaan staan en alleen maar slecht voetbal spelen. Ajax speelt goed voetbal. Misschien is het iets anders dan wat iedereen graag zou willen, maar ze komen ook ergens vandaan. Het is gewoon knap wat Farioli doet. Als je twee keer van Feyenoord weet te winnen en twee keer van PSV, dan ben je in mijn ogen de verdiende kampioen”, zo klinkt het.

