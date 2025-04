Man United ziet 'nieuwe Jude Bellingham' bij Ajax en roert zich

Manchester United heeft zijn oog laten vallen op Ajax-talent Abdellah Ouazane, zo weet de Daily Mail. De pas zestienjarige middenvelder maakte de afgelopen week grote indruk tijdens het Afrikaans kampioenschap voor spelers onder de 17 jaar, waar hij uitkomt voor gastland Marokko.

Engelse media melden dat scouts van Manchester United aanwezig waren bij het toernooi in Marokko en onder de indruk raakten van Ouazane, die zich ondanks zijn jonge leeftijd onderscheidt als een van de smaakmakers van het toernooi. Marokko bereikte mede dankzij zijn spel de halve finale, waarin Ivoorkust de tegenstander is.

Ouazane, geboren in Amsterdam, speelt sinds 2016 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij werd als klein jochie weggeplukt bij Zeeburgia, samen met zijn oudere broer Zakaria, die als spits actief is. Binnen Ajax wordt hij gezien als een veelzijdige middenvelder met flair, dribbels, inzicht én scorend vermogen. In Engeland wordt zijn spelstijl al vergeleken met die van Jude Bellingham.

De Marokkaanse jeugdcoach Nabil Baha is lovend over het talent: “Hij is een speler op wie we bouwen. Hij maakt het verschil. Veel mensen vergeten dat hij in 2009 is geboren — hij is een jaar jonger dan de rest. Maar hij speelt bij Ajax en zit boordevol talent.”

'Man United overweegt Ajax te benaderen'

Manchester United zou overwegen om Ajax binnenkort te benaderen. De Engelse grootmacht heeft deze zomer naar verluidt een beperkt budget voor versterkingen op het hoogste niveau, maar focust zich des te meer op jonge spelers met toekomstperspectief. Ouazane past perfect in dat profiel, al is de concurrentie groot: ook andere Europese clubs zouden zijn prestaties op de voet volgen.

