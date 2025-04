'Dit gebeurt er als Farioli bij Ajax vertrekt'

Niet alleen Francesco Farioli, maar ook zijn assistenten bij Ajax hebben een afkoopclausule in hun contract staan, zo weet Mike Verweij. De journalist geeft in de Telegraaf-podcast Kick-off aan dit ‘rond Ajax’ nagevraagd te hebben.

Woensdag kwam naar buiten dat Farioli beschikt over een afkoopclausule in zijn contract, van rond de vijf miljoen euro. “Het was een mooi nieuwtje”, zegt Verweij in de podcast. “Je moet je wel afvragen: ‘Waarom komt dit nu opeens naar buiten? Dit is natuurlijk gelekt en het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat dat bij Ajax vandaan komt.”

“Ajax is er natuurlijk niet bij gebaat dat die prijs op straat ligt, want anders had je veel meer voor hem kunnen vragen”, verklaart Verweij. “Arne Slot is volgens mij voor tien miljoen euro weggegaan, dus dit is voor een verkopende club niet zo heel handig.” Valentijn Driessen geeft later aan de timing toevallig te vinden: "De trainer van Ajax die kampioen wordt is op te halen omdat hij een clausule heeft. Dan gaan Italiaanse clubs misschien toch denken: misschien is dat wat voor ons."

Driessen stelt: “Je koopt er niet één, hè. Je moet er dan zes overnemen.” De 'chef voetbal' van De Telegraaf doelt op de assistenten van Farioli, die in geval van een overstap mogelijk met Farioli mee zouden gaan. Verweij schat dat Dave Vos niet een van die assistenten is. Dan onthult de Ajax-watcher: “Ik heb het even nagevraagd rond Ajax en het blijkt dat zij ook een clausule in hun contract hebben staan. Als hij z’n hele staf mee wil nemen, dan zou dat ongeveer tussen de acht en tien miljoen euro kosten. Die clausules liggen natuurlijk lager dan die van de hoofdtrainer, maar ook voor de assistenten moet betaald gaan worden. Zij hebben ook doorlopende contracten.”

