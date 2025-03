Gigantische contractverlenging bij Ajax? 'Kroes moet hem tien jaar laten bijtekenen'

Ajax zette zondag een reuzenstap richting de titel, door in Eindhoven PSV met 0-2 te verslaan. Alle spelers van de Amsterdammers speelden een goede wedstrijd, maar Hans Kraay jr. licht er bij De Oranjezondag één iemand uit. , doelman van Ajax, mag van de analist tien jaar bijtekenen bij Ajax.

Echt heel veel reddingen hoefde de vervanger van Remko Pasveer niet te verrichten zondag, maar steeds wanneer hij nodig was, trad Matheus goed op. Dat benoemt Kraay jr. dan ook in zijn analyse. "Dan zullen veel mensen zeggen: hij heeft toch niet veel reddingen hoeven verrichten? Dat klopt. En je weet: ik ben niet zo van de keepers, maar deze man pakt elke hoge bal. Met name de eerste vijftien minuten na rust, toen PSV eventjes gas gaf, pakte hij elke corner, elke voorzet."

Matheus kwam afgelopen winter over van SC Braga, waar hij maar liefst 372 wedstrijden keepte. Hij wordt momenteel gehuurd door Ajax, maar de Amsterdammers kunnen hem naar verluidt wel voor drie miljoen euro overnemen aan het einde van het seizoen. Af en toe ziet Matheus er wat wild uit, net als onlangs tijdens Almere City - Ajax (0-1) en Eintracht Frankfurt - Ajax (4-1). Dat lijkt Kraay jr. even te zijn vergeten. "Het is een man die tot op de penaltystip uitkomt," vervolgt hij. "Ik zeg wel eens: keepertje, keepertje, keepertje, maar dit is echt een lekker keepertje. Wat ook zo fijn aan hem vind, hij brengt niemand in de problemen. Als hij niet op kan bouwen, geeft hij hem gewoon een hengst."

LEES OOK: Ajax-speler geroemd na overwinning op PSV: 'Hij speelde Veerman helemaal zoek'

Kraay jr. heeft ook nog een advies voor Alex Kroes, technisch directeur van de Amsterdammers. "Ik zou tegen Alex Kroes zeggen: tien jaar erbij." Als Ajax daar inderdaad gehoor aan geeft, speelt Matheus tot zijn 43ste voor de club. Dat zou overigens passen bij de huidige eerste doelman: Pasveer is 41 en zou mogelijk nog een jaartje door willen gaan.

