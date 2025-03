Ajax bereikt akkoord en verlengt 'cruciale' samenwerking tot 2030

Ajax heeft een akkoord bereikt met de Mexicaanse topclub CF Pachuca om de samenwerking tussen beide clubs te verlengen tot 2030. Dat meldt de Amsterdamse club dinsdagochtend via de officiële kanalen. Directeur voetbal Marijn Beuker legt uit wat de samenwerking Ajax oplevert.

In 2022 gingen Ajax en Pachuca een samenwerking met elkaar aan. "Het hoofddoel van deze samenwerking is kennisuitwisseling op het gebied van talentontwikkeling en het scouten van talent in Mexico", schrijft de koploper van de Eredivisie. De voorbije jaren werden over en weer bezoeken gebracht en liepen zowel jeugdspelers als -trainers van Pachuca stage in Amsterdam.

"We zijn blij en trots om onze samenwerking met CF Pachuca met nog eens vijf jaar te verlengen", zegt Beuker op de clubsite. "Deze samenwerking is van cruciaal belang geweest bij het op één lijn brengen van beide clubs rond een gedeelde visie op de ontwikkeling van voetbaltalent en de uitwisseling van expertise. We zetten ons in om deze langetermijnrelatie voort te zetten, wat onze clubs zal versterken en zal bijdragen aan de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal door onze gezamenlijke inspanningen, aldus de Ajax-bestuurder.

Ook de President van Pachuca, Armando Martínez, is verheugd over de voortzetting van de samenwerking. De clubbestuurder spreekt van 'een eer' en een 'geweldige alliantie'. "Onze gedeelde visie op de ontwikkeling van voetbaltalent heeft het mogelijk gemaakt dat onze spelers in Europa kunnen trainen en leren van een van de meest prestigieuze clubs ter wereld, evenals kunnen deelnemen aan internationale toernooien naast historische clubs. We zijn ervan overtuigd dat deze relatie, die verder gaat dan alleen sport, nog vele jaren zal voortduren, altijd met het doel om het wereldwijde voetbal te blijven bevorderen door de uitwisseling van kennis en talent", aldus Martínez.

Ajax and @Tuzos have extended their partnership until 2030! 🇲🇽🤝🇳🇱#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) March 25, 2025

