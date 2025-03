'Handicap' gaat Ajax de kop kosten tijdens ontmoeting met PSV: 'Ze worden waarschijnlijk overlopen'

Aad de Mos weet het zeker: PSV wint zondag thuis van Ajax en brengt de spanning in de Eredivisie definitief terug. Volgens de analist worden de Amsterdammers 'waarschijnlijk overlopen'.

In een video-item van het Eindhovens Dagblad deelt De Mos zijn voorspelling van PSV - Ajax. "Ik ben ervan overtuigd dat PSV die wedstrijd gaat winnen, omdat PSV nu twee weken rust heeft gehad, dus die jongens zitten niet meer in het rood." Het is echter niet zo dat de ploeg van Peter Bosz een hoop meer rust heeft gehad dan de mannen van Francesco Farioli: Ajax kwam op 16 maart voor het laatst in actie, voor PSV was dat 15 maart.

Artikel gaat verder onder video

De Mos verwacht een enorm gretig PSV, dat eigenlijk móét winnen om nog kans te maken op de landstitel. "Die gaan druk naar voren zetten, de verdediging kan weer aansluiten. Het wordt een heksenketel." De toch wat terughoudende speelstijl van de Amsterdammers zal volgens de analist weinig effect hebben. "Ajax zal opnieuw afwachten en op de counter spelen. Ze worden hier waarschijnlijk overlopen. Het zou me niet verbazen als het gewoon een reguliere 3-1 overwinning wordt voor PSV." De ploeg van Bosz kwakkelde flink de laatste maanden, maar zal weer het beste in zichzelf naar boven handen in een onderling duel met zijn grootste concurrent. "Dit is voor PSV met het mes op de keel. Dan zijn ze altijd wat beter dan in een gemoedelijk wedstrijdje dan tegen Janneke en Mieke zeg ik altijd. Ze weten dat het nu moet, want dan sta je op drie punten en je hebt een beter doelsaldo."

De Mos benadrukt bovendien een zwakke plek bij de huidige koploper, vanwege een schorsing. "Ze hebben ook nog een handicap, want Gaaei is er niet bij, dus je krijgt daar Rosa. Ik ben ervan overtuigd dat Lang hem in de problemen gaat brengen en dat er absoluut kansen gaan komen." De analist sluit af met een advies aan Bosz. "Ik zou altijd met Til beginnen. In deze wedstrijden is hij altijd bijzonder."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV geeft hoop niet op en doet sterkhouder verbeterd aanbod

PSV hoopt nog altijd het contract van Mauro Júnior te kunnen verlengen.