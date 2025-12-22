PSV heeft in het verleden de regels van de FIFA omzeild om zich te verzekeren van de komst van , zo schrijft Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad. Spelers van buiten de Europese Unie mogen pas vanaf hun achttiende naar Europa worden gehaald. Door middel van stages heeft PSV de Braziliaan toch kunnen inlijven.

Mauro Júnior speelde zondagmiddag op bezoek bij FC Utrecht (1-2) zijn 183ste wedstrijd in het shirt van PSV. Daarmee passeerde hij voormalig keeper Heurelho Gomes en werd hij de Braziliaan met de meeste wedstrijden in het eerste van de Eindhovenaren. Volgens Mossou ligt het aantal wedstrijden van de multifunctionele speler echter een stuk hoger.

“Al op zijn veertiende speelde Mauro Júnior namelijk wedstrijden in het shirt van PSV, toen nog als een stagiair die steeds voor een handvol weken naar Nederland reisde”, stelt de verslaggever. Als tiener verbleef de Braziliaan in een gastgezin in Nuenen, trainde en speelde hij op De Herdgang, om vervolgens weer terug te keren naar Brazilië. Mossou omschrijft dit als een ‘truc’ om de reglementen van de FIFA te omzeilen. Het is sinds 2001 namelijk verboden om spelers onder de achttien van buiten de EU te contracteren. Mauro stond echter onder contract bij Desportivo Brasil en speelde dus alleen in het kader van stages voor PSV.

Op deze manier wist PSV hem al vroeg te overtuigen voor een stap naar Eindhoven te kiezen. Als stagiair speelde hij mee in officieuze wedstrijden en toernooien. Mauro liep in die tijd ook stage bij Liverpool, maar kreeg van PSV ‘de regelmaat van een vast opleidingstraject’ geboden. “Dat was niet per se verboden, maar een dubieus grijs gebied was het wel”, besluit Mossou.