baalt van de nederlaag van FC Utrecht tegen PSV. De middenvelder van de Utrechters had het gevoel dat PSV 'te pakken' was en vond de Eindhovenaren niet per se sterker dan Ajax en Feyenoord.

In gesprek met Soccernews blikt Zechiël terug op het treffen tussen FC Utrecht en PSV (1-2). De thuisploeg kwam in de eerste helft op voorsprong, maar de Domstedelingen moesten in het tweede bedrijf toch hun meerdere erkennen in de koploper van de Eredivisie.

"Ik had het gevoel dat PSV te pakken was", geeft Zechiël na afloop van de wedstrijd eerlijk toe: "PSV was wel goed, het is een topclub in Nederland. Je ziet wel bepaalde kwaliteiten in het veld, maar ik denk dat we er meer uit konden halen. Dat hebben we helaas niet gedaan."

Ondanks de nederlaag maakte PSV op Zechiël geen dusdanige indruk dat hij een groot krachtsverschil met de andere Nederlandse topclubs zag. "Ajax, Feyenoord en PSV zijn alle drie gewoon top. Ajax zat even in een mindere periode, en bij Feyenoord en PSV weet je dat het bij allebei moeilijk wordt. Er was er niet een die er bovenuit stak. Ze zijn allebei goed en hebben veel kwaliteit."

Normaliter speelt Zechiël volgend seizoen ook weer voor een topclub. Hij staat onder contract bij Feyenoord, dat hem deze zomer heeft verhuurd aan FC Utrecht om minuten te maken in de Eredivisie. Zechiël is dit seizoen een van de uitblinkers bij de ploeg van trainer Ron Jans.