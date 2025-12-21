Live voetbal 14

Zechiël ziet weinig verschil in kwaliteit tussen PSV, Ajax en Feyenoord

Wout Weghorst en Gjivai Zechiel bij FC Utrecht - Ajax
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
21 december 2025, 16:07

Gjivai Zechiël baalt van de nederlaag van FC Utrecht tegen PSV. De middenvelder van de Utrechters had het gevoel dat PSV 'te pakken' was en vond de Eindhovenaren niet per se sterker dan Ajax en Feyenoord.

In gesprek met Soccernews blikt Zechiël terug op het treffen tussen FC Utrecht en PSV (1-2). De thuisploeg kwam in de eerste helft op voorsprong, maar de Domstedelingen moesten in het tweede bedrijf toch hun meerdere erkennen in de koploper van de Eredivisie.

"Ik had het gevoel dat PSV te pakken was", geeft Zechiël na afloop van de wedstrijd eerlijk toe: "PSV was wel goed, het is een topclub in Nederland. Je ziet wel bepaalde kwaliteiten in het veld, maar ik denk dat we er meer uit konden halen. Dat hebben we helaas niet gedaan."

Ondanks de nederlaag maakte PSV op Zechiël geen dusdanige indruk dat hij een groot krachtsverschil met de andere Nederlandse topclubs zag. "Ajax, Feyenoord en PSV zijn alle drie gewoon top. Ajax zat even in een mindere periode, en bij Feyenoord en PSV weet je dat het bij allebei moeilijk wordt. Er was er niet een die er bovenuit stak. Ze zijn allebei goed en hebben veel kwaliteit."

Normaliter speelt Zechiël volgend seizoen ook weer voor een topclub. Hij staat onder contract bij Feyenoord, dat hem deze zomer heeft verhuurd aan FC Utrecht om minuten te maken in de Eredivisie. Zechiël is dit seizoen een van de uitblinkers bij de ploeg van trainer Ron Jans.

De kikker
352 Reacties
983 Dagen lid
527 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Laat hij even de eerste helft van Feyenoord Twente terugkijken 😂

21
645 Reacties
45 Dagen lid
1.577 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Qua kwaliteit op het veld heeft hij gelijk. De kwaliteit langs de lijn maakt het verschil.

CG
2.895 Reacties
880 Dagen lid
13.519 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klopt wel, allen minder geluk van afwerking bij Ajax.

Utrecht - PSV

FC Utrecht
1 - 2
PSV
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 21 jaar (1 jun. 2004)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
16
4
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

