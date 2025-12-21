mag zondag na het uitduel van PSV bij FC Utrecht (1-2 overwinning) niet met de media praten. Dat onthult ESPN-verslaggever Pascal Kamperman na de wedstrijd in Stadion Galgenwaard.

PSV won zondag dankzij doelpunten van Ricardo Pepi en Ivan Perisic met 1-2 van FC Utrecht. Het betekende voor de ploeg van trainer Peter Bosz de veertiende uitzege op rij in de Eredivisie. PSV is halverwege het seizoen riant koploper, met 46 punten uit 17 duels. Achtervolger Feyenoord heeft 34 punten, maar komt zondags nog wel in actie tegen FC Twente.

Veerman speelde tegen FC Utrecht waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd in dienst van PSV. De 27-jarige middenvelder staat volgens diverse nationale en internationale media op het punt om een winterse transfer naar Fenerbahçe te maken.

Veerman staat de media doorgaans standaard te woord na wedstrijden van PSV, maar dook na het duel met FC Utrecht meteen de kleedkamer in. “Wij zouden Joey Veerman natuurlijk heel graag willen spreken. Maar dat mag niet van PSV. We krijgen hem niet voor de camera”, zegt Kamperman bij de nabeschouwing van ESPN.

“Of wil hij het zelf niet? Dan kan ook nog, hè”, zegt analist Kees Kwakman. Kamperman: “De perschef zei al gelijk, nog tijdens de wedstrijd: dat doen we niet. Toen had hij Veerman nog niet gesproken. Misschien dat ze dat voor de wedstrijd al besloten hadden. Dat zou kunnen.”