zet na dit seizoen een punt achter zijn spelerscarrière. De routinier en boegbeeld van FC Volendam zal vanaf het seizoen 2026/2027 deel uitmaken van de technische staf van de club, zo laat de club weten via de officiële kanalen. “Ik ga genieten van de laatste paar maanden als speler, met hopelijk handhaving als toetje”, reageert Mühren. “Bedankt FC Volendam!”

Mühren maakte zijn profdebuut in 2011 bij FC Volendam, de club waar hij sinds zijn jeugd al nauw mee verbonden was. Na drie seizoenen maakte hij de overstap naar AZ, maar zijn hart bleef in Volendam liggen. Via omzwervingen in België en Nederland, waaronder Zulte Waregem, Sparta Rotterdam, NAC Breda en SC Cambuur, keerde hij in 2021 terug bij FC Volendam en groeide hij uit tot een van de meest geliefde spelers van de club. In zijn carrière kwam Mühren tot 448 optredens, waarin hij 230 doelpunten maakte en 75 assists afleverde. Ook won hij twee keer de titel in de Eerste Divisie en wist hij de Belgische beker te veroveren.

Roemrijke terugkeer

Na zijn terugkeer in 2021 maakte Mühren direct grote impact voor de Palingboeren. Dat seizoen werd hij met 38 goals niet alleen de topscorer, maar ook de beste speler van de Keuken Kampioen Divisie. Hij had daarmee een groot aandeel in de legendarische promotie naar de Eredivisie, waarmee Volendam na dertien jaar terugkeerde op het hoogste niveau in Nederland. Helaas was het niet altijd rozengeur en maneschijn, maar na de degradatie in 2024 bleef Mühren de club trouw. Vorig seizoen vormde hij met Henk Veerman het spitsenduo dat Volendam naar het kampioenschap in de Eerste Divisie schoot. Met 237 wedstrijden, 113 doelpunten en 40 assists mag Mühren zichzelf zeker tot een van de clublegendes van ‘het andere oranje’ rekenen.

Rol in de technische staf

Technisch directeur Patrick Busby legt uit hoe de beslissing rondom Mühren tot stand kwam. Na de promotie gingen hij, Mühren en diens agent Martin van Ophuizen in gesprek over de vraag of Robert zijn carrière na het behalen van het kampioenschap wilde beëindigen of nog een jaar in de Eredivisie wilde spelen. “Robert voelde zich nog fit en is een echte liefhebber”, zegt Busby. Tegelijkertijd werd ook gekeken naar zijn toekomst buiten het veld, waarbij de club duidelijk maakte dat ze hem graag wilden behouden.

Busby benadrukt dat Mühren een icoon is voor Volendam: “Vandaag kondigt Robert zijn naderende afscheid als profvoetballer aan, maar dat betekent niet het einde bij FC Volendam. Hij tekent een nieuwe driejarige verbintenis en zal onderdeel uitmaken van de technische staf. De precieze rolverdeling binnen de staf van Rick Kruys wordt nog bepaald, maar wij zijn ontzettend blij dat we met Robert een clubicoon aan boord houden.”

Voor Mühren betekent dit een overgang van clubheld op het veld naar clubicoon achter de schermen, een rol waarin hij zijn ervaring en kennis kan doorgeven aan de volgende generaties spelers.

🗣️ 𝐇𝐞𝐭 𝐢𝐬 𝐦𝐨𝐨𝐢 𝐠𝐞𝐰𝐞𝐞𝐬𝐭...



🔚 Robert Mühren zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan. De Volendammer zal vanaf volgend seizoen onderdeel uitmaken van de technische staf.#WêiBinneVòlledam pic.twitter.com/gMaqyIo4l9 — FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) February 5, 2026