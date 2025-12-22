Live voetbal 2

Van Groningen vervangt Genee in laatste VI-uitzendingen van 2025

Wilfred Genee
22 december 2025

Thomas van Groningen verzorgt maandag en dinsdag de presentatie van Vandaag Inside, zo maakt het programma bekend. De politiek duider neemt het over van Wilfred Genee, die al op vakantie is.

Deze week staan de laatste twee uitzendingen van Vandaag Inside van dit kalenderjaar op het programma. Dinsdagavond zijn Johan Derksen en René van der Gijp voor het laatst in 2025 in hun talkshow te zien. Genee zal al niet meer op tv verschijnen dit jaar, aangezien hij twee dagen eerder vrij heeft genomen, zo werd in de uitzending van vrijdag aangekondigd.

“Ik moet wel effe vakantie hebben. Het is voor Lily (zijn vrouw, red.) heel druk geweest We hebben ook twee kinderen waar we heel veel tijd aan besteden. Straks als de feestdagen aanbreken gaan we echt helemaal niks doen”, zo liet Genee eerder deze maand al weten bij RTL Boulevard.

Vandaag Inside heeft maandagmiddag bekendgemaakt dat Van Groningen de laatste twee uitzendingen van het kalenderjaar zal presenteren. De vaste gast van de talkshow nam afgelopen zomer een deel van de presentatie van De Oranjezomer voor zijn rekening toen Hélène Hendriks uit de roulatie was. Daar kreeg hij de nodige lof voor.

