PSV heeft de vervanger voor al in huis, zo stelt Wim Kieft bij Studio Voetbal. Volgens de voormalig spits is de man die het aanstaande vertrek van de middenvelder gaat opvangen. Veerman wordt nadrukkelijk gelinkt aan een stap naar Fenerbahçe.

PSV wist zich zondag naar een overwinning te knokken op bezoek bij FC Utrecht: 1-2. “Ze kunnen echt lekker voetballen, dat PSV. Echt onvoorstelbaar”, begon Kieft bij Studio Voetbal. De voormalig aanvaller was enorm onder de indruk van Wanner, die afgelopen zomer overkwam van Bayern München. “Dat wordt echt een goede speler. Hele begaafde jongen. Hij voetbalt lekker door, heeft een goed linkerbeen en durft vooral.”

Volgens Kieft hoeft PSV zich met de negentienjarige Duitser in de gelederen geen zorgen te maken om het vertrek van Veerman, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een winterse stap naar Fenerbahçe. “Als hij weggaat, dan kunnen ze dat wel oplossen met Wanner”, maakt Kieft duidelijk. “Het is niet de exacte kopie, maar je kan veel schuiven bij PSV. Ismael Saibari kan op het middenveld spelen en Mauro Júnior kan doorschuiven. Ze kunnen dat wel opvangen.”

Arno Vermeulen denkt dat de ploeg van Peter Bosz Veerman juist wel heel erg gaat missen. “Zijn kopie haal je niet in huis. Zijn cijfers de eerste seizoenshelft zijn fantastisch, dus daarom gaan ze hem wel echt missen.” In zestien competitiewedstrijden was de middenvelder tot nu toe acht keer trefzeker en leverde hij zeven assists.