Hans Kraay junior hoopt ooit weer eens als trainer van een amateurclub aan de slag te gaan, zo onthult hij zondag bij Goedemorgen Eredivisie. De voormalig voetballer geeft aan dat hij het vak enorm mist.

Kraay is al jaren een van de vaste gezichten van ESPN. De voormalig middenvelder was daarvoor echter lang actief als trainer in het amateurvoetbal. Tussen 2005 en 2018 werkte hij achtereenvolgens voor FC Lienden, SVZW Wierde, JVC Cuijk, DOVO en opnieuw FC Lienden. Bij Goedemorgen Eredivisie worden beelden getoond van een oude wedstrijd van Kraay, toen hij met Lienden verloor van het Katwijk van tafelgast en huidig NEC-trainer Dick Schreuder.

Artikel gaat verder onder video

Na het zien van de beelden geeft Milan van Dongen aan dat hij het mooi zou vinden om Kraay weer als amateurtrainer aan het werk te zien, maar dat hij denkt dat de analist daar zelf geen zin in heeft. “Jawel, ik wil het wel”, antwoordt Kraay gelijk. Hans Nijland geeft aan nog wel een ‘leuke amateurclub’ te weten. Daarmee doelt hij op HSC Sappemeer, waar Nijland voorzitter is. “We gaan nu nog even door met de huidige trainer, maar daar komt ooit wel een einde aan. Maar dan zou het toch geweldig zijn: Hans Kraay bij ons in Sappemeer.” Als de voormalig directeur van FC Groningen aangeeft dat het salaris 850 euro netto is en de reiskosten worden vergoed, reageert Sjoerd Mossou gevat: “Ik denk dat hij nog even bij ESPN blijft.”

Kraay krijgt vervolgens de gelegenheid om dieper op het onderwerp in te gaan. “Ik mis het heel erg.” De analist haalt een verhaal aan dat Dick Advocaat enkele weken eerder vertelde, waarin hij duidelijk maakte dat overwinningen en nederlagen hetzelfde voelen op amateurniveau en in de absolute top. “Hij zegt: het enige verschil is de pers.” Kraay weet dat hij een mooie baan heeft, maar zou het toch leuk vinden om weer met een groep amateurs te werken. “Dat is eigenlijk het leukste, maar ik moet eerlijk zeggen: het wordt een dikke ‘nee’. Tenzij er een paar grote enveloppen…”, besluit hij lachend.