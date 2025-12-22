De rode kaart die Sami Ouaissa kreeg in het duel tussen NEC en Ajax (2-2) is geseponeerd, zo meldt de club maandag. Daardoor is de 21-jarige linkspoot gewoon inzetbaar als NEC na de winterstop FC Utrecht ontvangt.
NEC speelde zaterdag in eigen huis tegen Ajax. De Nijmegenaren waren vlak na rust op 2-2 via Ouaissa, maar moesten de wedstrijd met tien man uitspelen. Na ongeveer een uur spelen toonde scheidsrechter Allard Lindhout hem een directe rode kaart na een overtreding op Davy Klaassen. VAR Pol van Boekel besloot niet in te grijpen.
De afgelopen dagen klonk er veel kritiek op de rode kaart voor Ouaissa. Na de wedstrijd gaf Kees Kwakman bij De Eretribune al aan het een te zware straf te vinden, terwijl Kenneth Perez en Marciano Vink dat sentiment zondagavond in Dit was het Weekend herhaalden. Ook Arno Vermeulen gaf bij Studio Voetbal aan niks te begrijpen van de rode kaart, een mening gedeeld door Willem van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.
Inmiddels heeft de aanklager van de KNVB zich over de rode kaart gebogen en besloten om deze te seponeren. Dat betekent dat Ouaissa de eerste wedstrijd na de winterstop van NEC, thuis tegen FC Utrecht, gewoon beschikbaar is voor trainer Dick Schreuder.
@Vriendje Stokvis ja Ajax had er veel meer uit kunnen slepen als Linssen gewoon rood kreeg in minuut 8. 😉
Terecht, was een onjuiste beslissing voor rood.
Sowieso vind ik een rare gang van zaken van de aanklager bij de KNVB. Een rode kaart die de aanklager kan en heeft teruggedraaid en een rode kaart die hij zou moeten toekennen aan Linssen voor zijn onbesuisde overtreding op Itakura en het niet doet. Overigens vind ik het nog steeds een rode kaart omdat die Ouissa zijn noppen tot 2 keer toe op het been van Klaassen plantte.
