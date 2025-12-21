moet deze winter niet vertrekken bij NEC, zo stelt voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland. De Nijmegenaren doen het momenteel uitstekend, maar bij een vertrek van een belangrijke speler zou dat zomaar kunnen veranderen. Sano wordt genoemd als mogelijke opvolger van Joey Veerman bij PSV, die in de nadrukkelijke belangstelling van Fenerbahçe staat.

Veerman leek eerder deze week hard op weg naar de uitgang bij PSV, omdat Fenerbahçe hem graag naar Turkije wil halen. Toch bleek zaterdag dat de deal niet zo vanzelfsprekend is als het leek. Het Turkse Gazetesi meldde namelijk dat PSV Sebastian Szymanski wil betrekken bij de deal, maar dat hij in de belangstelling staat van Benfica. Daarnaast wordt de president van Fenerbahçe, Sadettin Saran, verdacht van het produceren en verhandelen van drugs. Mocht hij vertrekken, zou dat kunnen betekenen dat de transferplannen van Fenerbahçe veranderen.

Een van de namen die wordt genoemd als mogelijke opvolger van Veerman in Eindhoven, is die van Sano. Dick Schreuder begrijpt wel dat de top naar zijn middenvelder kijkt, zo geeft hij aan in Goedemorgen Eredivisie. Vervolgens krijgt Nijland de vraag voor welk bedrag Sano zou kunnen vertrekken. “Dat ligt eraan”, begint hij. Onder meer de contractduur (tot medio 2028) en een eventuele gelimiteerde afkoopsom zijn daarin leidend volgens Nijland.

“Maar er komt ook bij dat ik het in de winterstop niet zomaar zou doen”, gaat de oud-directeur van FC Groningen verder. “NEC staat nu op plek vier. Heel simpel: als je dit seizoen daar eindigt, speel je direct Europees voetbal. Dat levert hartstikke veel geld op.” Overigens gaat de nummer vier van de Eredivisie de tweede voorronde van de Europa League in. Alleen als een van de clubs in de top drie de KNVB Beker wint, gaat plek vier direct de competitiefase van de Europa League in. “Daarbij komt dat de financiële situatie van NEC niet dusdanig is dat je per se moet verkopen. Zeker als je er zo kansrijk voor staat… Maar dat zullen ze bij NEC ook niet doen. Komende zomer kan het toch ook nog?”