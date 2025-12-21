Live voetbal 4

Nijland adviseert NEC Sano niet te verkopen in januari

NEC-speler Kodai Sano
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
21 december 2025, 11:49

Kodai Sano moet deze winter niet vertrekken bij NEC, zo stelt voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland. De Nijmegenaren doen het momenteel uitstekend, maar bij een vertrek van een belangrijke speler zou dat zomaar kunnen veranderen. Sano wordt genoemd als mogelijke opvolger van Joey Veerman bij PSV, die in de nadrukkelijke belangstelling van Fenerbahçe staat.

Veerman leek eerder deze week hard op weg naar de uitgang bij PSV, omdat Fenerbahçe hem graag naar Turkije wil halen. Toch bleek zaterdag dat de deal niet zo vanzelfsprekend is als het leek. Het Turkse Gazetesi meldde namelijk dat PSV Sebastian Szymanski wil betrekken bij de deal, maar dat hij in de belangstelling staat van Benfica. Daarnaast wordt de president van Fenerbahçe, Sadettin Saran, verdacht van het produceren en verhandelen van drugs. Mocht hij vertrekken, zou dat kunnen betekenen dat de transferplannen van Fenerbahçe veranderen.

Artikel gaat verder onder video

Een van de namen die wordt genoemd als mogelijke opvolger van Veerman in Eindhoven, is die van Sano. Dick Schreuder begrijpt wel dat de top naar zijn middenvelder kijkt, zo geeft hij aan in Goedemorgen Eredivisie. Vervolgens krijgt Nijland de vraag voor welk bedrag Sano zou kunnen vertrekken. “Dat ligt eraan”, begint hij. Onder meer de contractduur (tot medio 2028) en een eventuele gelimiteerde afkoopsom zijn daarin leidend volgens Nijland.

“Maar er komt ook bij dat ik het in de winterstop niet zomaar zou doen”, gaat de oud-directeur van FC Groningen verder. “NEC staat nu op plek vier. Heel simpel: als je dit seizoen daar eindigt, speel je direct Europees voetbal. Dat levert hartstikke veel geld op.” Overigens gaat de nummer vier van de Eredivisie de tweede voorronde van de Europa League in. Alleen als een van de clubs in de top drie de KNVB Beker wint, gaat plek vier direct de competitiefase van de Europa League in. “Daarbij komt dat de financiële situatie van NEC niet dusdanig is dat je per se moet verkopen. Zeker als je er zo kansrijk voor staat… Maar dat zullen ze bij NEC ook niet doen. Komende zomer kan het toch ook nog?”

➡️ Meer NEC nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fred Grim

Grim baalt van 'onterechte' tegengoal Ajax: 'Je kunt niet écht zeggen dat de bal over de lijn was'

  • Gisteren, 23:32
  • Gisteren, 23:32
Sami Ouaissa krijgt rood bij NEC - Ajax van Allard Lindhout

'Van Boekel had moeten ingrijpen bij NEC-Ajax, absoluut géén rode kaart Ouaissa'

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Bryan Linssen en Kasper Dolberg voor NEC - Ajax

Teruglezen: zo speelden NEC en Ajax met 2-2 gelijk in Nijmegen

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kodai Sano

Kodai Sano
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (25 sep. 2003)
Positie: VM (C), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
17
1
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
NEC
26
3
2023/2024
NEC
25
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel