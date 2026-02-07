NAC Breda houdt voorlopig vast aan Carl Hoefkens als hoofdtrainer. Volgens clubwatcher Joost Blaauwhof is er zaterdagochtend een 'lange meeting' geweest tussen staf en spelers, en is er voorlopig nog vertrouwen in Hoefkens.

NAC staat momenteel onderaan in de Eredivisie, met 16 punten uit 22 wedstrijden. Telstar, Heracles Almelo en FC Volendam zijn met respectievelijk zestien, zeventien en achttien punten nog wel in zicht. Maar omdat de concurrentie dit weekend nog in actie komt, moet NAC vrezen voor een grotere achterstand.

Vrijdagavond leed NAC zelf een pijnlijke 0-2 nederlaag tegen Excelsior. De Parel van het Zuiden wacht al sinds 1 november op een overwinning. Toen was NAC met 1-0 te sterk voor Go Ahead Eagles; de daaropvolgende elf wedstrijden werden niet gewonnen.

Na zo’n lange reeks zonder overwinningen komt de trainer automatisch onder druk te staan. Hoefkens heeft wel krediet, nadat hij de club vorig seizoen naar de vijftiende plek loodste in het eerste seizoen na de promotie. Voorlopig houdt NAC dan ook aan hem vast.

“Op Bredanello is vandaag een lange meeting geweest tussen staf en spelers, waarna de blik op Heracles Almelo is gegaan. Vertrouwen dat Carl Hoefkens de nijpende situatie recht kan trekken is in ieder geval intern nog altijd aanwezig", schrijft Blaauwhof.