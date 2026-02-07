Live voetbal 5

Carl Hoefkens mag na crisisgesprek aanblijven bij NAC Breda

Carl Hoefkens met op de achtergrond fans van NAC Breda
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
7 februari 2026, 13:36

NAC Breda houdt voorlopig vast aan Carl Hoefkens als hoofdtrainer. Volgens clubwatcher Joost Blaauwhof is er zaterdagochtend een 'lange meeting' geweest tussen staf en spelers, en is er voorlopig nog vertrouwen in Hoefkens.

NAC staat momenteel onderaan in de Eredivisie, met 16 punten uit 22 wedstrijden. Telstar, Heracles Almelo en FC Volendam zijn met respectievelijk zestien, zeventien en achttien punten nog wel in zicht. Maar omdat de concurrentie dit weekend nog in actie komt, moet NAC vrezen voor een grotere achterstand.

Artikel gaat verder onder video

Vrijdagavond leed NAC zelf een pijnlijke 0-2 nederlaag tegen Excelsior. De Parel van het Zuiden wacht al sinds 1 november op een overwinning. Toen was NAC met 1-0 te sterk voor Go Ahead Eagles; de daaropvolgende elf wedstrijden werden niet gewonnen.

Na zo’n lange reeks zonder overwinningen komt de trainer automatisch onder druk te staan. Hoefkens heeft wel krediet, nadat hij de club vorig seizoen naar de vijftiende plek loodste in het eerste seizoen na de promotie. Voorlopig houdt NAC dan ook aan hem vast.

“Op Bredanello is vandaag een lange meeting geweest tussen staf en spelers, waarna de blik op Heracles Almelo is gegaan. Vertrouwen dat Carl Hoefkens de nijpende situatie recht kan trekken is in ieder geval intern nog altijd aanwezig", schrijft Blaauwhof.

Is Carl Hoefkens nog de juiste trainer voor NAC Breda?

Laden...
30 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Allard Lindhout en Robin van Persie

Kees Kwakman spreekt van onterechte rode kaart voor Feyenoord

  • zo 1 februari, 23:15
  • 1 feb. 23:15
  • 12
Robin van Persie

Rutger Vinke: 'Trammelant in Feyenoord-kleedkamer'

  • zo 1 februari, 21:28
  • 1 feb. 21:28
  • 7
PSV vs Feyenoord

Teruglezen: zo zorgde PSV voor een beschamende nederlaag van Feyenoord

  • zo 1 februari, 14:30
  • 1 feb. 14:30
  • 9
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Carl Hoefkens

Carl Hoefkens
NAC Breda
Team: NAC
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (5 okt. 1978)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Go Ahead
20
-3
22
15
Volendam
21
-14
18
16
Heracles
21
-23
17
17
Telstar
21
-12
16
18
NAC
22
-13
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel