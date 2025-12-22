staat aan de vooravond van een hele fraaie transfer. Volgens Christian Falk van Sport Bild staat de voormalige Ajax-doelman op de verlanglijst van Arsenal.

Sven Mislintat kocht Ramaj in zijn periode bij Ajax voor zo'n vijf miljoen euro, waarna de Duitse keeper een goed eerste seizoen draaide. Onder Francesco Farioli verloor Ramaj echter zijn basisplaats weer aan Remko Pasveer, waarna de jonge doelman zijn conclusies trok. Hij maakte in februari 2025, wederom voor vijf miljoen euro, de overstap naar Borussia Dortmund, dat hem tijdelijk stalde bij FC Kopenhagen. Aan het begin van dit seizoen besloot Heidenheim een gokje met hem te wagen.

Ramaj doet het daar naar behoren, maar hij heeft tot dusver niet kunnen voorkomen dat Heidenheim zich in de degradatiezone bevindt. In vijftien wedstrijden kreeg Ramaj 34 doelpunten tegen, een goal meer dan je op basis van xG zou kunnen verwachten. Toch zou Premier League-koploper Arsenal interesse in de keeper hebben.

'Arsenal wil Ramaj'

Volgens Falk zouden scouts van The Gunners al meerdere keren zijn afgereisd naar Duitsland om Ramaj in actie te zien. De voormalige Ajacied zou bij Arsenal de rol van tweede doelman op zich kunnen nemen in de nabije toekomst. Die rol wordt momenteel vervuld door Kepa Arrizabalaga, maar de duurste keeper aller tijden wil graag vertrekken naar een club waar hij meer speeltijd kan krijgen. David Raya is en blijft eerste doelman bij Arsenal, dat op het moment van schrijven de grootste kanshebber is voor Champions League-winst. In Europees én nationaal verband staan de mannen van Mikel Arteta bovenaan.

Ramaj zou de laatste tijd indruk hebben gemaakt bij de Engelse scouts met zijn kwaliteiten op de lijn en zijn voetballend vermogen. De 24-jarige keeper zou eventueel deze winter al de overstap kunnen maken, al heeft hij in Dortmund nog een contract tot 2029. Het is ook de vraag of Borussia hem zou willen laten gaan.