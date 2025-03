Frank de Boer haalt uit naar Ajax

Frank de Boer kan niet genieten van het voetbal van Ajax. De voormalig hoofdtrainer noemt het veldspel bij vlagen ‘niet om aan te gluren’, maar geeft desondanks een compliment aan trainer Francesco Farioli voor de behaalde resultaten in de Eredivisie.

“Het is knap wat Ajax laat zien”, vertelt De Boer bij De Ontbijttafel op NH Radio. “Als je vorig jaar nog achttiende staat en nu bovenaan staat, dan is dat gewoon ongelofelijk knap. Het is alleen soms niet om aan te gluren.” Volgens De Boer, onder wiens leiding Ajax vaak ook niet sprankelend speelde, past mooi voetbal bij de cultuur van Ajax. “Dat is bij mij met de paplepel ingegoten. Daarom doet het nu soms zeer aan je ogen.”

De Boer was tussen 2010 en 2016 hoofdtrainer van Ajax. Daarna ging hij aan de slag bij Internazionale, Crystal Palace, Atlanta United, het Nederlands elftal en Al-Jazira. Hij heeft geen plannen om spoedig weer aan de slag te gaan als trainer. “Ik word binnenkort voor de derde keer opa. Daar kijken we erg naar uit. Niemand hoeft mij zielig te vinden hoor. Ik doe leuke dingen voor Viaplay en voor de UEFA. Dat zijn allemaal leuke dingen die ik tegenwoordig doe.”