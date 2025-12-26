Jos van Kempen, samen met Bas Soetenhorst schrijver van het boek 'Het Ajax-DNA' beschuldigt De Telegraaf ervan een belangrijke rol te hebben gespeeld in de machtsstrijd binnen Ajax. De krant steunt en steunde bepaalde personen binnen de club.

"De Telegraaf kiest gewoon partij", begint Van Kempen in gesprek met Ajax Showtime . "Dat zie je het duidelijkst bij de coup van Cruijff. Dat Overmars en Van der Sar in de directie zijn gekomen, is mede een gevolg van de steun van De Telegraaf aan Cruijff." De voetballegende zette in 2010 'De Fluwelen Revolutie' in gang in Amsterdam.

Van Kempen denkt ook te weten hoe De Telegraaf werd terugbetaald. "Ik vermoed dat bijvoorbeeld Overmars die gunst waardeerde met nieuwtjes. Ook andere mensen binnen Ajax, onder wie Menno Geelen (momenteel algemeen directeur, red.), staan op bijzonder goede voet met De Telegraaf", vervolgt Van Kempen "Veel mensen die we spraken, begonnen uit zichzelf over de rol van De Telegraaf in het machtsspel." Vaak worden daarbij artikelen van Mike Verweij aangehaald.

De journalist van Het Parool verwijst onder andere naar Maurits Hendriks, die korte tijd Chief Sports Officer was bij Ajax. "Je kunt je afvragen, en dat doe ik ook, of zijn functie bij Ajax wel nodig was en of hij wel de juiste achtergrond had. Je kunt ook kanttekeningen plaatsen bij zijn houding en of hij geschikt was om zijn programma door te voeren, maar het is ongekend hoe iemand kan worden aangepakt door een medium", verbaasde Van Kempen zich. "Iedereen aan wie hij leiding gaf, las in de krant dat hij totaal werd neergesabeld op grond van zijn karakter. Dat is een heel goed voorbeeld van een heel onveilige werkomgeving. Vanuit mensen die hem niet zien zitten binnen de club, komt zoiets bij De Telegraaf terecht en die serveert hem dan op die manier af. Dat leidde mede tot een vertrek."

Op dit moment komt er vanuit het NRC tegenwind in de kant van Marijn Beuker opgewaaid. Van Kempen ziet een deel van de journalistiek op zeer conservatieve wijze redeneren. "Deze stroming werkt dus heel erg op intuïtie en ervaring, geeft tegengas aan Beuker en eerder aan Hendriks. Deze stroming is niet heel erg voor verandering. Dat is een overeenkomst. Het verschil is dat Beuker ook kritiek krijgt van de sportwetenschappelijke data-afdeling", stelt Van Kempen.

Beuker heeft wel de steun van Louis van Gaal, en dat maakt veel uit. "Als zo'n grote trainer en Ajacied je heeft aangedragen, helpt dat wel in de beeldvorming. Beuker kan daarnaast wijzen op ervaring bij AZ en in Schotland (Queen's Park, red.) en het feit dat hij zich hard maakte voor de komst van Farioli. Zijn geloofwaardigheid is daarmee groter dan die van Hendriks, die uit het hockey kwam en bij NOC*NSF werkte."