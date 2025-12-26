Live voetbal 3

Verweij en De Telegraaf beschuldigd van machtspelletjes bij Ajax: 'Ze kiezen gewoon partij'

Verweij en De Telegraaf beschuldigd van machtspelletjes bij Ajax: 'Ze kiezen gewoon partij'
Foto: © Imago/Realtimes
3 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
26 december 2025, 19:18

Jos van Kempen, samen met Bas Soetenhorst schrijver van het boek 'Het Ajax-DNA' beschuldigt De Telegraaf ervan een belangrijke rol te hebben gespeeld in de machtsstrijd binnen Ajax. De krant steunt en steunde bepaalde personen binnen de club.

"De Telegraaf kiest gewoon partij", begint Van Kempen in gesprek met Ajax Showtime. "Dat zie je het duidelijkst bij de coup van Cruijff. Dat Overmars en Van der Sar in de directie zijn gekomen, is mede een gevolg van de steun van De Telegraaf aan Cruijff." De voetballegende zette in 2010 'De Fluwelen Revolutie' in gang in Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

Van Kempen denkt ook te weten hoe De Telegraaf werd terugbetaald. "Ik vermoed dat bijvoorbeeld Overmars die gunst waardeerde met nieuwtjes. Ook andere mensen binnen Ajax, onder wie Menno Geelen (momenteel algemeen directeur, red.), staan op bijzonder goede voet met De Telegraaf", vervolgt Van Kempen "Veel mensen die we spraken, begonnen uit zichzelf over de rol van De Telegraaf in het machtsspel." Vaak worden daarbij artikelen van Mike Verweij aangehaald.

De journalist van Het Parool verwijst onder andere naar Maurits Hendriks, die korte tijd Chief Sports Officer was bij Ajax. "Je kunt je afvragen, en dat doe ik ook, of zijn functie bij Ajax wel nodig was en of hij wel de juiste achtergrond had. Je kunt ook kanttekeningen plaatsen bij zijn houding en of hij geschikt was om zijn programma door te voeren, maar het is ongekend hoe iemand kan worden aangepakt door een medium", verbaasde Van Kempen zich. "Iedereen aan wie hij leiding gaf, las in de krant dat hij totaal werd neergesabeld op grond van zijn karakter. Dat is een heel goed voorbeeld van een heel onveilige werkomgeving. Vanuit mensen die hem niet zien zitten binnen de club, komt zoiets bij De Telegraaf terecht en die serveert hem dan op die manier af. Dat leidde mede tot een vertrek."

Op dit moment komt er vanuit het NRC tegenwind in de kant van Marijn Beuker opgewaaid. Van Kempen ziet een deel van de journalistiek op zeer conservatieve wijze redeneren. "Deze stroming werkt dus heel erg op intuïtie en ervaring, geeft tegengas aan Beuker en eerder aan Hendriks. Deze stroming is niet heel erg voor verandering. Dat is een overeenkomst. Het verschil is dat Beuker ook kritiek krijgt van de sportwetenschappelijke data-afdeling", stelt Van Kempen.

Beuker heeft wel de steun van Louis van Gaal, en dat maakt veel uit. "Als zo'n grote trainer en Ajacied je heeft aangedragen, helpt dat wel in de beeldvorming. Beuker kan daarnaast wijzen op ervaring bij AZ en in Schotland (Queen's Park, red.) en het feit dat hij zich hard maakte voor de komst van Farioli. Zijn geloofwaardigheid is daarmee groter dan die van Hendriks, die uit het hockey kwam en bij NOC*NSF werkte."

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spelers Youri Regeer, Anton Gaaei, Don-Angelo Konadu, Mika Godts en Owen Wijndal

Van Hooijdonk en Maduro worden het niet eens over beste speler van Ajax: Godts of Baas?

  • Gisteren, 15:27
  • Gisteren, 15:27
Pierre van Hooijdonk als analist bij de NOS

Van Hooijdonk: 'Sutalo zakt weer door het ijs bij Ajax'

  • Gisteren, 11:15
  • Gisteren, 11:15
Rayane Bounida, Raúl Moro en Don-Angelo Konadu juichen na een treffer

'Drie Spaanse clubs willen Raúl Moro, Ajax staat open voor verhuur'

  • Gisteren, 09:20
  • Gisteren, 09:20
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
502 Reacties
39 Dagen lid
1.333 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ja dat de Telegraaf / Verweij niet objectief zijn daar hoeven we niet meer van op te kijken, toch? Dit is dé stemmingmakerijkrant van NL volgens mij. Dus mij verbaasd het totaal niet. Laten we trouwens andere journalisten en analisten niet vergeten want ook die zorgen onnodig voor stemmingmakerij en ophef waar je als voetbalclub totaal niet op zit te wachten. Journalistieke vrijheid zegt men altijd, maar het is vaak gewoon misbruik maken van.

CG
2.906 Reacties
886 Dagen lid
13.525 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

IK WIST ALLANG DAT ER VÉÉL MÉÉR ACHTER GESLOTEN DEUREN ZICHT (DOET/BLIJFT) AFSPELEN, NA MIJN MENING MINIMAAL VIER JAAR (OF TOCH LANGER!!

CG
2.906 Reacties
886 Dagen lid
13.525 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is niet voor niets dat onze Ajax héél erg ver afgegleden is in Europees voetbal, nu niet eens bij de beste 26 van Europa. Écht schandalig!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
502 Reacties
39 Dagen lid
1.333 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ja dat de Telegraaf / Verweij niet objectief zijn daar hoeven we niet meer van op te kijken, toch? Dit is dé stemmingmakerijkrant van NL volgens mij. Dus mij verbaasd het totaal niet. Laten we trouwens andere journalisten en analisten niet vergeten want ook die zorgen onnodig voor stemmingmakerij en ophef waar je als voetbalclub totaal niet op zit te wachten. Journalistieke vrijheid zegt men altijd, maar het is vaak gewoon misbruik maken van.

CG
2.906 Reacties
886 Dagen lid
13.525 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

IK WIST ALLANG DAT ER VÉÉL MÉÉR ACHTER GESLOTEN DEUREN ZICHT (DOET/BLIJFT) AFSPELEN, NA MIJN MENING MINIMAAL VIER JAAR (OF TOCH LANGER!!

CG
2.906 Reacties
886 Dagen lid
13.525 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is niet voor niets dat onze Ajax héél erg ver afgegleden is in Europees voetbal, nu niet eens bij de beste 26 van Europa. Écht schandalig!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel