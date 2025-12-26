Jordi Cruijff lijkt hard op weg om de nieuwe technisch directeur van Ajax te worden, maar zijn komst is nog niet zeker, zo stelt Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. Mocht de zoon van Johan Cruijff aan de slag gaan in Amsterdam, betekent dat volgens de clubwatcher slecht nieuws voor Marijn Beuker.
Alex Kroes verbond zijn toekomst in oktober aan die van John Heitinga. Toen de oefenmeester begin november op straat werd gezet, stelde de technisch directeur zijn functie ter beschikking. Inmiddels loopt die zoektocht al een tijd. “Wat je hoort binnen de club is dat Cruijff op pole position ligt en dat er stiekem vanuit wordt gegaan dat hij komt”, begint Inan.
Desondanks is het volgens de clubwatcher nog niet zeker dat Cruijff de nieuwe technische man wordt in het stadion vernoemd naar zijn vader. “Het gevoel bij de Cruijffs is altijd dat er ergens toch een beer op de weg komt waardoor de deal niet doorgaat”, geeft de journalist aan. “Dat is de enige reden waarom ik het zie afketsen.”
Mocht de deal ervan komen, denkt Inan dat dit gevolgen gaat hebben voor Beuker. “Het is niet mijn mening of oordeel dat ik denk dat Marijn Beuker weleens kan gaan sneuvelen, maar je weet hoe het werkt”, gaat de Ajax-volger verder. “Kroes is straks weg en we hebben al eens beschreven hoe Menno Geelen buiten schot blijft in de media. Als Cruijff TD wordt, kun je uittekenen op wie er dan geschoten gaat worden”, doelt hij op Beuker.
Grappig hoe iemand als jij hoopt dat Cruijff aanvallend voetbal gaat terugbrengen. Het is je club niet, en in 9 van de 10 gevallen heb je negatieve op- en aanmerkingen tegen alles en iedereen die maar wat met Ajax te maken heeft. Wat zou het jouw in vredesnaam interesseren of Ajax aanvallend voetbal speelt of niet? Bovendien heb ik je dit verhaaltje al ettelijke malen zien schrijven, maar er is nergens een soort gebod of verplichting dat überhaupt welke club dan ook aanvallend zou moeten voetballen. Ook niet omdat dat in het verleden wél veelal gebeurde. Hoe kom je er bij vraag ik me af. Kom ik maar op één verklaring uit: het is alwéér (!) stoken verpakt in een meninkje. Hou je fijn met van Persie en je eigen clubje bezig, waar het oh oh zo goed mee gaat.
Uiteindelijk heeft er iemand gelijk. De een zegt Beuker gaat samenwerken en Ajax groot maken met Jordi. De ander zegt hij gaat ontslagen worden. Tja, als je met hagel schiet zal je vast iets raken.
