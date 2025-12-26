Jordi Cruijff lijkt hard op weg om de nieuwe technisch directeur van Ajax te worden, maar zijn komst is nog niet zeker, zo stelt Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. Mocht de zoon van Johan Cruijff aan de slag gaan in Amsterdam, betekent dat volgens de clubwatcher slecht nieuws voor Marijn Beuker.

Alex Kroes verbond zijn toekomst in oktober aan die van John Heitinga. Toen de oefenmeester begin november op straat werd gezet, stelde de technisch directeur zijn functie ter beschikking. Inmiddels loopt die zoektocht al een tijd. “Wat je hoort binnen de club is dat Cruijff op pole position ligt en dat er stiekem vanuit wordt gegaan dat hij komt”, begint Inan.

Desondanks is het volgens de clubwatcher nog niet zeker dat Cruijff de nieuwe technische man wordt in het stadion vernoemd naar zijn vader. “Het gevoel bij de Cruijffs is altijd dat er ergens toch een beer op de weg komt waardoor de deal niet doorgaat”, geeft de journalist aan. “Dat is de enige reden waarom ik het zie afketsen.”

Mocht de deal ervan komen, denkt Inan dat dit gevolgen gaat hebben voor Beuker. “Het is niet mijn mening of oordeel dat ik denk dat Marijn Beuker weleens kan gaan sneuvelen, maar je weet hoe het werkt”, gaat de Ajax-volger verder. “Kroes is straks weg en we hebben al eens beschreven hoe Menno Geelen buiten schot blijft in de media. Als Cruijff TD wordt, kun je uittekenen op wie er dan geschoten gaat worden”, doelt hij op Beuker.