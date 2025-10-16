Alex Kroes verbindt eigen toekomst aan die van John Heitinga

John Heitinga is voorlopig nog trainer bij Ajax, ondanks het mindere veldspel. Alex Kroes beschermt de trainer momenteel, maar doet ook een opvallende uitspraak. Als Heitinga ontslagen wordt, vertrekt Kroes ook.

In de competitie is Ajax nog altijd ongeslagen, maar houdt het spel niet over. Er zijn dan ook veel supporters die graag een andere trainer voor de groep zien staan, maar Kroes vindt dat geen goede oplossing. "In de laatste week voor de interlandbreak kreeg ik veel vragen van mensen die vonden dat hij eruit moest. Maar dat gaan we niet doen, zei ik. In de eerste plaats moesten we rust creëren." Voetbalfans mogen van Kroes niet zomaar verwachten dat Ajax weer eventjes de halve finale van de Champions League haalt. "Mensen verwachten dat je weer in 2019 bent. Accepteer nou met z’n allen dat er een nieuwe werkelijkheid is… Het voetbal heeft zich internationaal doorontwikkeld en wij – als land – niet voldoende. Sterker, op bepaalde punten zijn we terug bij af", begint Alex Kroes met een negatieve noot in gesprek met Ajax Life.

De technisch directeur committeert zich 'volledig' aan zijn trainer, Heitinga. "Vorig jaar heb ik in een moeilijke fase tegen critici binnen Ajax over Farioli gezegd: ‘Als jullie hem willen ontslaan, ontsla mij dan als eerste.’ Zo sta ik er nu ook in. Intern stelde ik iemand, die redelijk veel invloed heeft, de vraag: ‘Vind jij dat ik moet opstappen op het moment dat we voor de gedwongen variant moeten kiezen?’ Die persoon vond van niet." Toch blijft Kroes erover piekeren. "Ik worstel daar zelf best mee, omdat ik het ergens wel zo voel. Los daarvan vind ik simpelweg niet dat John moet worden weggestuurd." De technisch directeur is een voorstander van rust en wil trainers de tijd geven. Voor een goed voorbeeld kijkt hij naar Londen. "Mikel Arteta werd in zijn eerste twee seizoenen achtste en vijfde met Arsenal. Gun trainers de tijd om iets op te bouwen. Hetzelfde geldt voor nieuwe spelers", vindt Kroes.

'Farioli begreep dat niet, hè?'

De bestuurder vond eveneens dat Francesco Farioli vorig seizoen teveel kritiek om de oren geslagen kreeg. "Op Farioli werd vanaf dag één door enkele media en analisten ingehakt. Hij was keeperstrainer geweest, had geen ervaring: het kon, kortom, alleen maar misgaan. Natuurlijk was het deels een gok, maar wij wisten waartoe hij in staat was. Het wordt pas een probleem als mensen intern zich laten beïnvloeden door negatieve berichtgeving", predikt Kroes opnieuw voor interne rust.

Wanneer is het dan wel tijd om de trainer te ontslaan? "Zodra een heel stadion zich gaat roeren, dan ga je nat. Dus niet een klein deel. Aan de andere kant: je stapt met een fluitconcert van het veld nadat je NAC met pijn en moeite hebt verslagen. Dat is het goede nieuws. We zijn weer Ajax…" Kroes ziet dat de standaard en de maatstaf in Amsterdam weer omhoog is gegaan. "Farioli begreep niet dat het hier zo werkt, hè. Die zou nog wel blij geweest zijn met de 2-1. Vorig seizoen hadden we op momenten veel mazzel. Een aantal wedstrijden wonnen we nipt terwijl het voetbal soms niet om aan te gluren was. Maar pas tegen het einde van het seizoen hoorde je pas wat meer gefluit, omdat de mensen in het begin nog begrepen in wat voor situatie Ajax zat." Dat begrip is langzaam weggesijpeld: supporters verwachten weer het hoogst haalbare.