Hedwiges Maduro vraagt zich hardop af waarom Ajax Dave Vos heeft laten vertrekken nu Fred Grim is aangesteld als nieuwe assistent-trainer. In de ogen van de clubloze trainer hadden de Amsterdammers met de talentvolle Vos namelijk al een ideale assistent-trainer in huis.

"Grim is er nu dan bijgekomen, en mijn vraag is dan: waarom niet aan het begin van het jaar? Het antwoord weten we natuurlijk niet, je weet niet hoe die gesprekken zijn gelopen", zegt Maduro in het programma Voetbalpraat van ESPN.

Maduro vraagt zich daarnaast af waarom Ajax assistent-trainer Vos überhaupt heeft laten gaan. "Je had zo’n type natuurlijk al in Dave Vos. Die hebben ze weggedaan. Hij is tactisch sterk en kent de club heel goed. Dat zijn vragen die ik dan heb. Waarom zoek je iemand, terwijl je hem eigenlijk al had?”

Voetbal International weet de daadwerkelijke reden achter het vertrek van Vos wél: "Ajax had kwaliteit en continuïteit in huis met Dave Vos, die zelfs werd gezien als potentiële hoofdtrainer. Maar Heitinga zag dat niet als een logische match. Hij gaf de voorkeur aan Frank Peereboom, met wie hij al eerder samenwerkte,” schreef Ajax-watcher Lentin Goodijk woensdagavond in zijn analyse.

