Live voetbal

Hedwiges Maduro is na komst Fred Grim erg verbaasd over vertrek van Dave Vos bij Ajax

Hedwiges Maduro en Dave Vos
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Tijmen Gerritsen
15 oktober 2025, 22:07

Hedwiges Maduro vraagt zich hardop af waarom Ajax Dave Vos heeft laten vertrekken nu Fred Grim is aangesteld als nieuwe assistent-trainer. In de ogen van de clubloze trainer hadden de Amsterdammers met de talentvolle Vos namelijk al een ideale assistent-trainer in huis.

"Grim is er nu dan bijgekomen, en mijn vraag is dan: waarom niet aan het begin van het jaar? Het antwoord weten we natuurlijk niet, je weet niet hoe die gesprekken zijn gelopen", zegt Maduro in het programma Voetbalpraat van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Maduro vraagt zich daarnaast af waarom Ajax assistent-trainer Vos überhaupt heeft laten gaan. "Je had zo’n type natuurlijk al in Dave Vos. Die hebben ze weggedaan. Hij is tactisch sterk en kent de club heel goed. Dat zijn vragen die ik dan heb. Waarom zoek je iemand, terwijl je hem eigenlijk al had?”

Voetbal International weet de daadwerkelijke reden achter het vertrek van Vos wél: "Ajax had kwaliteit en continuïteit in huis met Dave Vos, die zelfs werd gezien als potentiële hoofdtrainer. Maar Heitinga zag dat niet als een logische match. Hij gaf de voorkeur aan Frank Peereboom, met wie hij al eerder samenwerkte,” schreef Ajax-watcher Lentin Goodijk woensdagavond in zijn analyse.

Bekijk hieronder de beelden:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kaplan onder de indruk van werkwijze Dick Schreuder: 'Ik moet meer rennen dan ik ooit heb gedaan'

Kaplan onder de indruk van werkwijze Dick Schreuder: 'Ik moet meer rennen dan ik ooit heb gedaan'

  • Gisteren, 19:56
  • Gisteren, 19:56
Ajax is na komst Fred Grim nog niet klaar en wil nieuwe fysiektrainer

Ajax is na komst Fred Grim nog niet klaar en wil nieuwe fysiektrainer

  • Gisteren, 18:20
  • Gisteren, 18:20
Ajax-trainer John Heitinga

Emile Schelvis (Ziggo Sport) uit tijdens Italië - Israël openlijk kritiek op John Heitinga

  • Gisteren, 14:40
  • Gisteren, 14:40
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - AZ

Ajax
21:00
AZ
1,96
3,95
3,75
Wordt gespeeld op 18 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro
Functie: Coach
Leeftijd: 40 jaar (13 feb. 1985)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel