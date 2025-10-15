De werkwijze van NEC-trainer Dick Schreuder heeft er tijdens het begin van het seizoen stevig ingehakt bij . De huurling van Ajax geeft toe dat hij in zijn hele loopbaan nog niet zoveel heeft moeten rennen als in Nijmegen.

Kaplan wilde afgelopen zomer aan spelen toe te komen en keek daarom om zich heen. Er waren twee clubs concreet in de markt voor de verdediger: FC Basel en NEC. Uiteindelijk viel de keuze van de Turkse centrumverdediger op NEC: “Ik was vooral op zoek naar speeltijd. Het liefst in Nederland, zodat ik niet opnieuw in een ander land zou moeten wennen. NEC overtuigde me", vertelt hij in een uitgebreid interview met Voetbal International.

Dat lag vooral aan één persoon: Dick Schreuder. “Het gesprek met de trainer gaf de doorslag. Hij kwam naar Amsterdam en legde me uit hoe hij wil voetballen. Zijn filosofie sprak me enorm aan,” vertelt Kaplan. “Uiteindelijk willen we toch allemaal aanvallend voetbal spelen?”

De 22-jarige verdediger moest er wel aan wennen, vooral aan de intensiteit. “We moeten veel rennen. Echt veel. Meer dan ik ooit heb gedaan,” geeft Kaplan toe. “In mijn eerste week was ik kapot na een training, haha. Toen de trainer zijn visie uitlegde, zag ik het meteen zitten. De klik met hem was er heel snel. Hij is echt een fijne man. Na dat gesprek was ik om en wilde ik naar NEC.”