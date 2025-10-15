Ajax is na de komst van Fred Grim als assistent-trainer nog niet klaar met het versterken van de trainersstaf rondom het eerste elftal. De Amsterdammers hopen op korte termijn een nieuwe fysiektrainer toe te voegen aan de selectie.

Dat meldt Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International woensdagavond in een uitgebreide analyse over de stand van zaken rondom de Amsterdamse club. Volgens Goodijk is er goed geëvalueerd in de Johan Cruijff ArenA. Duidelijk is geworden dat John Heitinga het vertrouwen moet krijgen en dat zijn technische staf versterkt moet worde “De meest rigoureuze ingreep, het slachtofferen van de hoofdtrainer, zag de clubleiding niet zitten,” schrijft Goodijk.

Daarom is Fred Grim aangesteld. Hij moet de structuur laten terugkeren en was in de ogen van hoofdtrainer Heitinga een ideale versterking, omdat 'hij al ruim twintig jaar aan ervaring met zich mee brengt'.

Grim neemt op de bank van Ajax de plaats over van Frank Peereboom. Hij heeft een kleiner takenpakket gekregen. Eerst was Peereboom verantwoordelijk voor de spelhervattingen bij Ajax, maar die taken zijn van hem afgenomen. Nu gaat hij zich volledig richten op de analyses van de tegenstander, zoals hij ook onder Erik ten Hag deed.

Maar Ajax is nog niet klaar. De club zoekt namelijk nog naar een fysiektrainer. Die zoektocht duurt al een tijdje: “Voor de rol van fysiektrainer polste de club de afgelopen periode meerdere kandidaten binnen- en buiten Nederland, maar nog zonder succes,” weet Goodijk.