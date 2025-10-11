Live voetbal

Vertrokken rvc-lid Ajax hard: ‘Aandeelhouder bemoeit zich met alles, tot aan de opstelling toe’

4 reacties
Luuk van Grinsven
11 oktober 2025, 15:44   Bijgewerkt: 17:32

Een oud-lid van de raad van commissarissen van Ajax, waarvan de naam niet bekend is, heeft tegenover AT5 harde uitlatingen gedaan over de Amsterdamse club. Volgens diegene is Ajax niet bestuurbaar, aangezien aandeelhouders zich met alles willen bemoeien.

Niet alleen sportief, maar ook op bestuurlijk vlak is het al langere tijd onrustig bij Ajax. Afgelopen maanden stapten er drie leden (Hermine Voûte, Danny Blind en Carolien Gehrels) uit de rvc. AT5 sprak met een aantal oud-rvc-leden om te achterhalen waarom het zo vaak misgaat binnen het bestuur. Uit die rondvraagt blijkt dat de bestuursraad van de Vereniging Ajax (vertegenwoordiging van de aandeelhouders) een belangrijke rol speelt binnen de problemen.

Eén van de vijf reagerende oud-rvc-leden reageert hard op diens tijd in Amsterdam: “Het was onmogelijk om een rvc bij Ajax uit te voeren, door de grote stem van de aandeelhouder. De aandeelhouder wil zich met alles bemoeien, tot aan de opstelling toe”, zegt diegene.

“Geen idee waarom het zo vaak misgaat. Er zijn vaak onderlinge verschillen en de resultaten spelen ook mee. Daarnaast heb je ook druk vanuit de supporters, daar moet je tegen bestand zijn. Het zal moeilijker zijn als de resultaten slechter zijn”, zegt een andere respondent. “Het was geen leuke tijd, en ik heb besloten er in het openbaar nooit meer wat over te zeggen. Het is de ellende niet waard”, is een ander harder.

4 reacties
4 reacties
jurgen😎👍
40 Reacties
7 Dagen lid
59 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

1 zooitje daar een rvc met enkelt zakkenvullers dan waar niemand meer wat te maken wilt hebben gewoon allemaal eruit en opnieuw structureren zoals Feyenoord minder gezeik minder mensen die niet op plekken zitten waar ze niks van snappen. Elke week wel wat aan de hand daar ach ja effe de popcorn pakken en lachen

vinny99
1 Reactie
0 Dagen lid
0 Likes
vinny99
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vind u 35 duizend bruto ( basis , voetbal zaken 10 to 20 duizend meer) zakkenvullen? Vergeet niet dat Ajax verplicht is een rvc te hebben ivm beursgenoteerde club. Volgens mij heeft het bestuur van Feyenoord ook last van "de vrienden van Feyenoord". Die hebben een aandeel van 48% in Feyenoord met een jaarlijkse dividend uitkering van max. 4 % plus een prestatie dividend. In tegenstelling tot Ajax hoeft ajax geen dividend uit te betalen. Dat het vaak niet boterd rvc Ajax en bestuur heeft u zeker gelijk aan. Maar dat is altijd wanneer het slecht gaat. Dan komt alles pas naar boven

jurgen😎👍
40 Reacties
7 Dagen lid
59 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@vinny99 klopt wat je zegt wel zeker alleen bij Ajax laatste jaren komen en gaan er meer in de RVC dan bij de vrienden van Feyenoord. die laatste hebben overigens wel geholpen in het verleden dat is waar. Ook ben ik van mening dat sommige mensen in de RVC eigenlijk niet echt een inzichtelijke bijdrage brengen enkelt meestemmen in voorstellen door vrienden die hun erbij betrokken hebben. Er moeten duidelijke richtlijnen zijn waar de taken en bemoeienissen eindigen van de RVC.

CG
2.493 Reacties
809 Dagen lid
13.325 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat de gehele RvC géén verstand van voetbal heeft blijft een feit !!

