Vertrokken rvc-lid Ajax hard: ‘Aandeelhouder bemoeit zich met alles, tot aan de opstelling toe’

Een oud-lid van de raad van commissarissen van Ajax, waarvan de naam niet bekend is, heeft tegenover AT5 harde uitlatingen gedaan over de Amsterdamse club. Volgens diegene is Ajax niet bestuurbaar, aangezien aandeelhouders zich met alles willen bemoeien.

Niet alleen sportief, maar ook op bestuurlijk vlak is het al langere tijd onrustig bij Ajax. Afgelopen maanden stapten er drie leden (Hermine Voûte, Danny Blind en Carolien Gehrels) uit de rvc. AT5 sprak met een aantal oud-rvc-leden om te achterhalen waarom het zo vaak misgaat binnen het bestuur. Uit die rondvraagt blijkt dat de bestuursraad van de Vereniging Ajax (vertegenwoordiging van de aandeelhouders) een belangrijke rol speelt binnen de problemen.

Eén van de vijf reagerende oud-rvc-leden reageert hard op diens tijd in Amsterdam: “Het was onmogelijk om een rvc bij Ajax uit te voeren, door de grote stem van de aandeelhouder. De aandeelhouder wil zich met alles bemoeien, tot aan de opstelling toe”, zegt diegene.

“Geen idee waarom het zo vaak misgaat. Er zijn vaak onderlinge verschillen en de resultaten spelen ook mee. Daarnaast heb je ook druk vanuit de supporters, daar moet je tegen bestand zijn. Het zal moeilijker zijn als de resultaten slechter zijn”, zegt een andere respondent. “Het was geen leuke tijd, en ik heb besloten er in het openbaar nooit meer wat over te zeggen. Het is de ellende niet waard”, is een ander harder.

