Nijland heeft strenge boodschap voor Lukkien: ‘Ga niet naar Ajax, het is een slangenkuil’

Hans Nijland adviseert Dick Lukkien om absoluut niet naar Ajax te gaan. De oefenmeester doet het op het moment erg goed met FC Groningen en werd door RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing gelinkt aan de Amsterdammers, maar dat is volgens Nijland geen goed idee. Dat vertelt hij in zijn column in het Dagblad van het Noorden.

FC Groningen presteert dit seizoen boven verwachting en staat zelfs vijfde in de VriendenLoterij Eredivisie. “Ik zou liever Lukkien bij Ajax aan het werk zien dan John Heitinga”, zei Van Wissing enkele weken geleden bij Voetbalpraat van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Nijland reageert in zijn column op deze uitspraak en heeft een duidelijk advies. “Hans Nijland was deze week op bezoek in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Eén ding leerde hij er: Ajax is een slangenkuil en FC Groningen-trainer Dick Lukkien moet er niet heen”, begint de voormalig algemeen directeur van de Trots van het Noorden.

Nijland was in de Johan Cruijff ArenA voor een paneldiscussie: “Het zal niemand verbazen dat het Ajax-gehalte hoog was. Desalniettemin voelde ik mij daar in Amsterdam als een vis in het water”, zegt hij. Ondertussen deelde Nijland enkele ‘speldenprikjes uit’. “Bij Ajax is het op dit moment namelijk kommer en kwel. Het is een dolend team, in het spel is geen lijn te bespeuren. Het is alsof ze wandelen door de Pyreneeën en een kaart van de Alpen bij zich hebben.”

Nijland heeft een duidelijk advies voor de oefenmeester van FC Groningen: “In de podcast Radio Milko werd mij afgelopen week gevraagd of Dick Lukkien een geschikte trainer zou zijn voor Ajax. Mijn advies: het is een slangenkuil, niet doen, blijf waar je zit. Laat Lukkien de Sir Alex Ferguson van de FC (Groningen, red.) worden.”